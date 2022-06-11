Премьер Греции заявил, что мир не согласится на любой пересмотр границ
Никто в современном мире не может согласиться с пересмотром принятых границ стран. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на саммите стран Юго-Восточной Европы (SEEPC) в Салониках, передает Enikos.
«Никто в третьем десятилетии XXI века не может согласиться с деспотичным ревизионизмом, который угрожает геополитическому балансу и принятым границам. История не переписывается, потому что кто-то произвольно конструирует ее в своем уме», — сказал Мицотакис.
В последние несколько месяцев Турция и Греция начали обвинять друг друга в нарушении статуса островов в восточной части Эгейского моря. Согласно Лозаннскому и Парижскому договорам они перешли к Греции при условии, что будут демилитаризованы.
31 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Грецию в нарушении статуса островов в Эгейском море и предложил их демилитаризовать. В ином случае в повестке появится вопрос о принадлежности островов, отметил он.
9 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что попытки использовать острова с невоенным статусом в различных учениях и привлечь к этому третьи страны, в том числе членов НАТО, закончатся катастрофой. Он написал в Twitter, что Греция оказывает давление на турецкое меньшинство, которое живет в Западной Фракии, Родосе и Косе.
«Мы снова предупреждаем Грецию, как и столетие назад, чтобы она держалась подальше от мечтаний, риторики и действий, о которых будет жалеть, и опомнилась», — сказал Эрдоган. Он добавил, что Турция не будет отказываться от прав в Эгейском море и не станет воздерживаться от полномочий в соответствии с международными соглашениями по вооружению островов в случае необходимости.