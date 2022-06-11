Премьер Греции заявил, что мир не согласится на любой пересмотр границ

Никто в современном мире не может согласиться с пересмотром принятых границ стран. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на саммите стран Юго-Восточной Европы (SEEPC) в Салониках, передает Enikos.

«Никто в третьем десятилетии XXI века не может согласиться с деспотичным ревизионизмом, который угрожает геополитическому балансу и принятым границам. История не переписывается, потому что кто-то произвольно конструирует ее в своем уме», — сказал Мицотакис.

В последние несколько месяцев Турция и Греция начали обвинять друг друга в нарушении статуса островов в восточной части Эгейского моря. Согласно Лозаннскому и Парижскому договорам они перешли к Греции при условии, что будут демилитаризованы.

31 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Грецию в нарушении статуса островов в Эгейском море и предложил их демилитаризовать. В ином случае в повестке появится вопрос о принадлежности островов, отметил он.

9 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что попытки использовать острова с невоенным статусом в различных учениях и привлечь к этому третьи страны, в том числе членов НАТО, закончатся катастрофой. Он написал в Twitter, что Греция оказывает давление на турецкое меньшинство, которое живет в Западной Фракии, Родосе и Косе.

Читайте на РБК Pro Pro Как компании-«носорогу» не попасть в ловушку к консультантам Как компании-«носорогу» не попасть в ловушку к консультантам Статьи Pro Какие финансовые меры защиты использовать в договоре Какие финансовые меры защиты использовать в договоре Инструкции Pro Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла Статьи Pro Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Инструкции Pro География сотрудников все шире: чем поможет комьюнити и как его создать География сотрудников все шире: чем поможет комьюнити и как его создать Инструкции Pro Отсрочка? Не сегодня: работаем с дебиторской задолженностью в кризис Отсрочка? Не сегодня: работаем с дебиторской задолженностью в кризис Статьи Pro Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Инструкции Pro Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть Инструкции

«Мы снова предупреждаем Грецию, как и столетие назад, чтобы она держалась подальше от мечтаний, риторики и действий, о которых будет жалеть, и опомнилась», — сказал Эрдоган. Он добавил, что Турция не будет отказываться от прав в Эгейском море и не станет воздерживаться от полномочий в соответствии с международными соглашениями по вооружению островов в случае необходимости.