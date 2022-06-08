Мединский заявил, что площадь России «не навсегда» будет меньше имперской
Территория современной России «не навсегда» уменьшилась по сравнению с размерами Российской империи, считает помощник президента, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Об этом он заявил на международном форуме «История для будущего. Образ Петра», представляя книгу о Петре I — первый том документально-художественной серии «Собиратели земли русской».
По словам Мединского, эта серия будет посвящена тем правителям России, «при которых земля наша не распадалась, не уменьшалась, не рассыпалась, а увеличивалась».
Серия будет посвящена «тем людям, которые создали страну площадью до недавнего времени в одну шестую планеты», продолжил он.
«Сейчас чуть-чуть поменьше. Но это не навсегда», — заявил Мединский.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил, что Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. В обращении к россиянам он сказал, что Украина была создана большевиками после «переворота 1917 года» и ее «автором и архитектором» был Владимир Ленин. «Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины», — заявил президент.
После обращения Путина постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что видит притязания Москвы «на все территории Российской империи». «По сути, Путин хочет, чтобы мир отправился обратно в прошлое, во времена, когда не существовало объединенных наций, во времена, когда миром управляли империи. Однако остальной мир ушел вперед», — отметила она.
Путин же назвал сообщения о желании восстановить Россию в границах империи спекуляциями. По его словам, после распада СССР Россия «признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве».
24 февраля, через три дня после признания ДНР и ЛНР, Россия начала военную спецоперацию на Украине. Ее целями Путин в обращении к россиянам объявил «денацификацию» и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида». Тогда же он подчеркнул, что оккупация Украины не входит в планы России. «Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой», — сказал президент.
В свою очередь власти ДНР и ЛНР неоднократно заявляли о планах провести референдумы по вопросу присоединения к России. Об этом также заявили пророссийские власти Херсонской области (находится под контролем российских военных с середины марта) и Запорожской области (под контролем российской стороны большая часть региона). В Кремле условиями для проведения всенародного опроса в Донбассе назвали желание самих местных жителей и обеспечение безопасности.
Украина после начала спецоперации ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Москвой. По словам президента Владимира Зеленского, Киев намерен вернуть утраченные после 24 февраля территории.