Посол ЕС прибыл в МИД из-за запрета Литвой транзита товаров в Калининград

Посол Евросоюза Эдерер прибыл в МИД России после запрета на транзит товаров в Калининград

Маркус Эдерер (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Посол Евросоюза Маркус Эдерер прибыл в МИД России, куда его вызвали после решения Литвы о запрете на транзит ряда товаров в Калининградскую область. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

Ранее литовские власти запретили пропуск транзитных составов с товарами, попавшими под европейские санкции, по железной дороге. Решение вступило в силу 18 июня. Об этом региональную железную дорогу уведомила Литовская железнодорожная служба.

Это решение затронуло поставки в регион стройматериалов, металлов, цемента и других товаров. Также на начало декабря планируется запрет транзита нефти и нефтепродуктов. Полный список запрещенных к транзиту товаров опубликован на сайте администрации Калининградской области.

О том, что посла ЕС вызвали в российский МИД, глава Калининградской области Антон Алиханов заявил еще накануне вечером. Алиханов заявил, что вопрос «санкционной блокады» можно будет решить дипломатическим путем. Он заявил, что МИД России выставит ЕС «условия», однако не уточнил, о каких именно условиях идет речь.

Алиханов назвал ограничение транзита грубым нарушением международных обязательств и Литвы, и ЕС, а МИД России выразил протест Вильнюсу и потребовал немедленно отменить ограничения. На фоне этих событий в Калининграде с официальным визитом находится глава Совета безопасности Николай Патрушев.



МИД Литвы в ответ на претензии Москвы сообщил, что страна соблюдает санкции ЕС и не вводит никаких односторонних и дополнительных ограничений. Там добавили, что транзит товаров, которые не попали под ограничительные меры Брюсселя, продолжается.