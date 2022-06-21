Южная Осетия заявила, что решение о референдуме принимали без Москвы

Решение о проведении референдума 17 июля, которое принимал предыдущий президент Бибилов, не согласовывалось с Россией, заявили в администрации президента Южной Осетии

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Решение о проведении в Южной Осетии референдума о вхождении в состав России, которое принимал экс-президент Анатолий Бибилов, не было согласовано с российскими властями, заявил глава администрации президента Алан Джиоев, сообщает «Sputnik Южная Осетия». Он подводил итоги консультаций по вопросу референдума, которые прошли в середине июня в Москве.

«По результатам консультаций установлено, что объявленный указом президента Южной Осетии Бибиловым от 13.05.2022 года референдум был назначен без предварительной проработки и согласования данного вопроса с российской стороной, что противоречит обязательствам сторон по договору между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзнической интеграции», — сказал Джиоев.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

Выступавший на той же конференции президент Алан Гаглоев заявил, что руководство Южной Осетии не имеет права поверхностно подходить к вопросу проведения референдума. «Все мы за то, чтобы Южная Осетия как можно раньше вошла в состав России. Но мы хотим, чтобы все необходимые процедуры при этом были соблюдены», — пояснил он.

По словам президента, задачей делегации во время консультаций в России было прояснить вопрос референдума. «Я хотел разобраться в этом вопросе, потому что была информация, что он не был согласован и с нашими российскими коллегами. Не было ни одного подтверждающего документа», — уточнял Гаглоев.

Джиоев также заявил о начале новой работы по подготовке референдума. Глава ЦИК Эмилия Гагиева в свою очередь сообщила, что Центризбирком начнет соответствующую работу, как только поступит пакет новых документов.

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Указ, о котором идет речь, предыдущий президент Анатолий Бибилов подписал 13 мая. По нему референдум должен пройти 17 июля. Свое решение он объяснил «историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией» и подчеркнул, что оно соответствует п. 16 ст. 50 Конституции республики. Гаглоев официально вступил в должность президента 24 мая.

В тот же день Кремль сообщил, что надо доработать инициативу об организации референдума юридически и «подумать над формулировками».

После этого власти Южной Осетии сообщили о приостановлении действия указа Бибилова о проведении референдума. Это было сделано с учетом неопределенности «правовых последствий вопроса, выносимого на референдум», и недопустимости «одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы Российской Федерации», поясняли они.

Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала такой шаг здравым.