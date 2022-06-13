Консультации по референдуму в Южной Осетии пройдут в Москве 14 июня

Власти Южной Осетии сообщили о консультациях в Москве по референдуму

В Москву 13 июня выехала делегация во главе с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым

Алан Гаглоев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Москве 14 июня состоятся консультации по референдуму по вхождению Южной Осетии в состав России. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Делегация республики Южная Осетия во главе с президентом Аланом Гаглоевым выехала на консультации в Москву по вопросу референдума об объединении [стран]», — говорится в сообщении.

Помимо Гаглоева в состав делегации входят председатель парламента Южной Осетии Алан Тадтаев, председатель Верховного суда Олеся Кочиева, председатель ЦИК Эмилия Гагиева, и.о. министра иностранных дел Дмитрий Медоев и государственный советник президента Константин Кочиев.

Экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о референдуме 13 мая, после поражения на выборах. Он назвал объединение «стратегической целью» республики и «чаянием» ее народа.

Новый глава республики Алан Гаглоев выступил за проведение консультаций с Москвой до того, как объявлять референдум. Свое решение он объяснил неопределенностью «правовых последствий вопроса, выносимого на референдум», и недопустимостью одностороннего решения о референдуме по данному вопросу.

Гаглоев также подчеркнул, что референдум пройдет только после соответствующего «сигнала» от Москвы. Он указал, что сейчас российские силы проводят спецоперацию на Украине, Россия «занимается геополитическими вопросами». «Как только будет сигнал, как только будет понимание, что настало время — этот референдум мы проведем обязательно», — пояснил глава республики.

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сочла, что власти Южной Осетии приняли здравое решение, приостановив действие указа. «С учетом того, что данная инициатива <...> не была с нами согласована, решение нового главы государства <...> оцениваем как здравое, отвечающее духу союзничества», — сказала дипломат.

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года после боевых действий и завершения Россией «операции по принуждению Грузии к миру».

Грузия рассматривает Южную Осетию как часть своей территории. В грузинском МИДе предупредили, что любые референдумы на территории Южной Осетии недопустимы.

В Кремле указали, что не принимали по вопросу референдума никаких «юридических или иных» действий, а речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии.