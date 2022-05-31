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Политика ,  
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Захарова назвала здравым решение Южной Осетии отложить референдум

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости
Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Власти Южной Осетии приняли здравое решение, приостановив действие указа об организации референдума по присоединению к России, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, сообщается на сайте министерства.

«С учетом того, что данная инициатива <...> не была с нами согласована, решение нового главы государства <...> оцениваем как здравое, отвечающее духу союзничества между нашими странами и принципу тесной двусторонней координации по значимым для России и Южной Осетии вопросам», — отметила дипломат.

Она добавила, что Москва «с большим уважением» относится к стремлению граждан Южной Осетии «строить свою судьбу вместе с Россией». Страна готова и дальше вести консультации с местным правительством насчет углубления интеграции, сказала Захарова.

В Южной Осетии отложили референдум «об интеграции с Россией» из-за рисков
Политика
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Указ о референдуме бывший глава Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал 13 мая, после поражения на выборах. Новый руководитель республики Алан Гаглоев выступал за проведение консультаций с Москвой до того, как объявлять референдум. Решение приостановить действие указа своего предшественника он объяснил неопределенностью «правовых последствий вопроса, выносимого на референдум» и недопустимостью одностороннего решения о референдуме по данному вопросу.

Теги
МИД указ Южная Осетия присоединение к России
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