Захарова назвала здравым решение Южной Осетии отложить референдум

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Власти Южной Осетии приняли здравое решение, приостановив действие указа об организации референдума по присоединению к России, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, сообщается на сайте министерства.

«С учетом того, что данная инициатива <...> не была с нами согласована, решение нового главы государства <...> оцениваем как здравое, отвечающее духу союзничества между нашими странами и принципу тесной двусторонней координации по значимым для России и Южной Осетии вопросам», — отметила дипломат.

Она добавила, что Москва «с большим уважением» относится к стремлению граждан Южной Осетии «строить свою судьбу вместе с Россией». Страна готова и дальше вести консультации с местным правительством насчет углубления интеграции, сказала Захарова.

Указ о референдуме бывший глава Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал 13 мая, после поражения на выборах. Новый руководитель республики Алан Гаглоев выступал за проведение консультаций с Москвой до того, как объявлять референдум. Решение приостановить действие указа своего предшественника он объяснил неопределенностью «правовых последствий вопроса, выносимого на референдум» и недопустимостью одностороннего решения о референдуме по данному вопросу.