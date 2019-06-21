Иран сообщил об отказе сбивать сопровождавший дрон самолет-разведчик США

По утверждению военных Ирана, рядом с беспилотником, вторгшимся в воздушное пространство страны, находился разведывательный самолет США с 35 военными на борту. «Мы могли бы сбить и его, но не стали этого делать», — заявили в КСИР

Фото: Tasnim News Agency / Reuters

Рядом с американским беспилотником Global Hawk, который был сбит после вторжения в воздушное пространство Ирана, находился американский самолет-разведчик P8, на борту которого были 35 человек. Об этом сообщил в пятницу журналистам командующий военно-воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде, слова которого передает Tasnim News.

Он уточнил, что самолет-разведчик также нарушил воздушное пространство Ирана. «Мы могли бы сбить и его, но не стали этого делать. Сбив беспилотник, мы таким образом предупредили американцев», — сказал Хаджизаде.

Командующий ВВС КСИР добавил, что ПВО Ирана несколько раз предупреждали американскую сторону о приближении к воздушному пространству страны, однако предупреждения игнорировались.