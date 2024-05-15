 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов ушел в отставку

Даудов был спикером парламента Чечни девять лет. Он курировал работу штаба по отправке добровольцев на Украину
Магомед Даудов
Магомед Даудов (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов подал в отставку, передает ЧГТРК «Грозный». Об этом он заявил во время заседания парламента Республики.

Даудов сказал, что принял решение после совещания с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Он возглавлял парламент Чечни с 2015 года.

Кадыров ранее отмечал, что помимо законотворческой деятельности, Даудов курировал работу регионального оперативного штаба по проведению военной операции на Украине, который занимался отправкой бойцов в зону боевых действий и обеспечением их обмундированием, боеприпасами, техникой и т. д.

В апреле Даудов в своем телеграм-канале «Лорд» отчитывался, что на Украину было направлено почти 42 тыс. бойцов, в том числе 17 тыс. добровольцев. Они прошли военную подготовку на базе Российского университета спецназа имени Путина.

В том же месяце Кадыров сообщил, что президент Владимир Путин присвоил Даудову воинское звание генерал-майора.

44-летний Даудов родился в Ставропольском крае, окончил школу № 1 в Курчалоевском районе Чечни. По первому образованию — экономист, выпускник Дагестанского государственного университета 2004 года. По второму — юрист (Махачкалинский институт финансов и права, 2009; Академия управления МВД России, 2011).

Кадыров указывал, что Даудов «внес весомый вклад в уничтожение членов бандформирований» во время «борьбы с международным терроризмом на территории республики». С 2004-го по 2010 год Даудов служил в чеченской милиции (начинал карьеру как командир роты полка патрульно-постовой службы, закончил в качестве начальник ОВД по Шалинскому району).

Путин присвоил спикеру парламента Чечни Даудову звание генерал-майора
Политика
Рамзан Кадыров&nbsp;и&nbsp;Магомед&nbsp;Даудов

На сайте «Единой России» в его биографии говорится, что Даудов участвовал в следующих операциях против бандитов:

  • лично ликвидировал «эмира села Автуры» по кличке «Шрам» Джабраила Абдурзакова в 2006 году;
  • в том же году возглавил операцию по ликвидации братьев Мускиевых (один из них, Иса Мускиев, был известен как «эмир Халид» и считался «куратором» бандгрупп, действовавших на территории Шалинского, Курчалоевского районов и города Аргун);
  • в следующем году нейтрализовал бригадного генерала «Ичкерии» Тахира Батаева (самопровозглашенная Чеченская Республика Ичкерия была ликвидирована, на ее основе была создана запрещенная в России террористическая организация «Имарат Кавказ»);
  • в 2007-м нашел вице-премьера Ичкерии и «эмира Веденского района» Сулеймана Имурзаева (взял на себя ответственность за взрыв 9 мая 2004-го, в результате которого погиб Ахмат Кадыров). Даудов организовал засаду против Имурзаева, он был убит во время этого столкновения.

После ухода из милиции Даудов перешел на работу в правительство региона, в том числе с 2012-го по 2015 год был руководителем администрации главы и правительства республики.

В 2007-м Даудов получил звание Героя России, награжден также орденами Мужества и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Даудов женат, у него десять детей.

Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео

Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты

«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом

Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика

В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео

Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта

Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться

В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео

Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн

Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня

У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Магомед Даудов Рамзан Кадыров Чечня отставки и назначения
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Осужденный за убийства в Чечне спецназовец погиб в зоне военных действий
Политика
Кадыров назвал число отправленных в зону военной операции из Чечни
Политика
Кадыров призвал чеченских силовиков быть в боевой готовности
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 98,67 (-0,18) Инвестиции, 14 мая, 16:20 Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 91,36 (-0,27) Инвестиции, 14 мая, 16:20
Гладков сообщил об обстреле хутора в Белгородской области Политика, 15:52
Путин назвал задачей Белоусова баланс между «пушками и маслом» Экономика, 15:46
Путин рассказал об идеях по новой работе экс-министра спорта Матыцина Спорт, 15:41
Горе-промышленник. Как понять, что вам не стоит открывать производство Pro, 15:39
Путин заявил об отсутствии планов по изменениям в Генштабе Политика, 15:37
Мосбиржа допустила возможность круглосуточных торгов Инвестиции, 15:37
Акции «Русала» подорожали на 5% на фоне роста биржевых цен на алюминий Инвестиции, 15:35
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Участие в ПМЭФ в этом году подтвердили более 110 стран Экономика, 15:33
ЦБ оценил приток средств в программу долгосрочных сбережений в ₽17 млрд Инвестиции, 15:30
Путин встретился с не вошедшими в новое правительство Политика, 15:27
Путин поблагодарил Шойгу на встрече с военными Политика, 15:25
В Новосибирске объяснили прошедший в городе «пластиковый дождь» Общество, 15:23
Эрдоган после сообщений о путче заявил, что знает «кукловодов» Политика, 15:20
Гладков возмутился беспечностью обстрелянных дроном белгородцев Общество, 15:16