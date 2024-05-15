Спикер парламента Чечни Магомед Даудов ушел в отставку
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов подал в отставку, передает ЧГТРК «Грозный». Об этом он заявил во время заседания парламента Республики.
Даудов сказал, что принял решение после совещания с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Он возглавлял парламент Чечни с 2015 года.
Кадыров ранее отмечал, что помимо законотворческой деятельности, Даудов курировал работу регионального оперативного штаба по проведению военной операции на Украине, который занимался отправкой бойцов в зону боевых действий и обеспечением их обмундированием, боеприпасами, техникой и т. д.
В апреле Даудов в своем телеграм-канале «Лорд» отчитывался, что на Украину было направлено почти 42 тыс. бойцов, в том числе 17 тыс. добровольцев. Они прошли военную подготовку на базе Российского университета спецназа имени Путина.
В том же месяце Кадыров сообщил, что президент Владимир Путин присвоил Даудову воинское звание генерал-майора.
44-летний Даудов родился в Ставропольском крае, окончил школу № 1 в Курчалоевском районе Чечни. По первому образованию — экономист, выпускник Дагестанского государственного университета 2004 года. По второму — юрист (Махачкалинский институт финансов и права, 2009; Академия управления МВД России, 2011).
Кадыров указывал, что Даудов «внес весомый вклад в уничтожение членов бандформирований» во время «борьбы с международным терроризмом на территории республики». С 2004-го по 2010 год Даудов служил в чеченской милиции (начинал карьеру как командир роты полка патрульно-постовой службы, закончил в качестве начальник ОВД по Шалинскому району).
На сайте «Единой России» в его биографии говорится, что Даудов участвовал в следующих операциях против бандитов:
- лично ликвидировал «эмира села Автуры» по кличке «Шрам» Джабраила Абдурзакова в 2006 году;
- в том же году возглавил операцию по ликвидации братьев Мускиевых (один из них, Иса Мускиев, был известен как «эмир Халид» и считался «куратором» бандгрупп, действовавших на территории Шалинского, Курчалоевского районов и города Аргун);
- в следующем году нейтрализовал бригадного генерала «Ичкерии» Тахира Батаева (самопровозглашенная Чеченская Республика Ичкерия была ликвидирована, на ее основе была создана запрещенная в России террористическая организация «Имарат Кавказ»);
- в 2007-м нашел вице-премьера Ичкерии и «эмира Веденского района» Сулеймана Имурзаева (взял на себя ответственность за взрыв 9 мая 2004-го, в результате которого погиб Ахмат Кадыров). Даудов организовал засаду против Имурзаева, он был убит во время этого столкновения.
После ухода из милиции Даудов перешел на работу в правительство региона, в том числе с 2012-го по 2015 год был руководителем администрации главы и правительства республики.
В 2007-м Даудов получил звание Героя России, награжден также орденами Мужества и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Даудов женат, у него десять детей.
Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео
Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты
«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом
Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика
В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео
Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта
Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться
В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео
Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн
Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня
У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?