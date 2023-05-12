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Медведев увидел в ордере МУС на арест лидера страны повод к войне

Медведев: арест лидера государства по решению МУС может стать поводом к войне
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Если ордер Международного уголовного суда в Гааге на арест лидера иностранного государства будет исполнен, то это может стать поводом для начала войны, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Они выдают всякие ордера и так далее. Что такое ордер на арест иностранного лидера? Я скажу, я об этом говорил. Это casus belli, за которым может последовать начало войны, если что-то подобное произойдет. А там сидят какие-то непонятные люди, никому не известные, и под диктовку наших друзей в кавычках строчат такие решения. Они должны понимать свою ответственность перед судьбой всего мирового сообщества за такие решения», — сказал Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.

Он также сказал, что юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) не признали ни Россия, ни США, поэтому этот суд является бессильной, бесполезной и маргинальной структурой.

«Взять тот самый маловразумительный Международный уголовный суд, который ни мы, ни американцы не считаем сколь-либо легитимным для своих стран и граждан. Никому не нужная, бессильная структура была, как известно, создана на базе Римского статута, в котором не участвуют крупнейшие страны», — сказал Медведев.

Медведев уточнил, что непризнание этого суда крупнейшими странами превратило его в маргинальный, «заведомо для них бесполезный». «Этакое сборище правовых импотентов», — резюмировал зампред Совбеза.

Следственный комитет объявит в розыск судей МУС, которые выдали ордер на арест президента России Владимира Путина, сообщил 11 мая глава ведомства Александр Бастрыкин.

«СК тогда очень быстро возбудил уголовное дело против прокурора [МУС], председателя и трех судей, которые активно влияли на принятие этого решения. Мы их скоро объявим в розыск», — сказал Бастрыкин.

Российские власти подчеркивали, что решения МУС не имеют для Москвы никакого значения, в том числе с правовой точки зрения.

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Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в марте этого года. Основанием стало подозрение в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию».

Спикер Думы Вячеслав Володин 3 апреля заявил, что профильные комитеты Госдумы готовят поправки в закон «О безопасности», запрещающие в России деятельность Международного уголовного суда, а также деятельность международных органов, направленную против России и ее граждан. Речь также идет о запрете публичных призывов к исполнению решений МУС, Володин предложил «предусмотреть уголовную ответственность за эти преступления».

«С этой целью готовятся предложения о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы норм по наказанию в виде штрафов и лишения свободы», — сказал он тогда.

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