Минобороны заявило об уничтожении моста для подкреплений ВСУ под Бахмутом

Минобороны России отчиталось о взятии Бахмута и уничтожении моста в направлении украинских позиций. Путин поздравил ведомство и ЧВК «Вагнер». Киев не признает утрату города

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Российские войска нанесли удар по автомобильному мосту близ села Красное (с 2016 года — Ивановское) под Бахмутом (Артемовск), его использовала Украина для переброски военных, теперь он разрушен. Об этом говорится в брифинге Минобороны России.

«За прошедшие сутки в районе города Артемовск авиацией совершено шесть самолето-вылетов. Артиллерией группировки выполнено 69 огневых задач», — добавили в министерстве.

По данным ведомства, за сутки на этом направлении погибли до ста военнослужащих Украины и наемников, уничтожено по одному танку, БМП и самоходной артиллерийской установке Krab и «Гвоздика».

«На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовск», — также сообщили в министерстве.

ЧВК «Вагнер» накануне днем объявила о полном контроле над Бахмутом, ее основатель Евгений Пригожин пообещал, что бойцы покинут город к 25 мая, передав рубежи обороны военным. В ночь на 21 мая информацию о взятии города подтвердило Минобороны России, президент Владимир Путин поздравил частную военную компанию и министерство.

«На сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах. В этом месте ничего нет», — оценил ситуацию президент Украины Владимир Зеленский. Его спросили, удерживают ли украинские войска Бахмут и может ли он подтвердить переход города под контроль России он ответил: «Я думаю, нет». Представитель Зеленского подчеркнул, что тот ответил именно на второй вопрос, «таким образом президент опроверг взятие Бахмута».

