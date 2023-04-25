Bild: глава МИД Германии Бербок проигнорировала приглашение на СБ ООН во главе с Лавровым

Bild узнал об отказе Бербок приехать на Совбез ООН во главе с Лавровым

Анналена Баербок (Фото: Janine Schmitz / photothek / Global Look Press)

Глава МИД Германии Анналена Бербок проигнорировала приглашение на прошедшее 24 апреля заседание Совета Безопасности ООН под председательством российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, сообщает Bild.

Издание пишет, что Бербок отложила поездку в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира ООН, и вместо этого занялась возвращением граждан Германии из Судана.

24 апреля Бербок написала в Twitter, что при поддержке немецких властей из Судана смогли вылететь более 300 человек из 20 стран. Она призвала стороны конфликта прекратить боевые действия. 25 апреля Бербок сообщила, что из Судана вылетели почти 500 человек из 30 стран.

В апреле в Совбезе ООН председательствует Россия. 24 апреля Лавров провел заседание по «эффективной многосторонности через защиту принципов Устава ООН» и ближневосточному урегулированию.

На нем Лавров заявил, что страны Запада как меньшинство должны «вести себя прилично» и уважать других членов мирового сообщества. Он отметил, что, «насаждая свой порядок другим странам, западные государства отвергают ключевой принцип устава ООН — суверенное равенство государств».

В Судане 15 апреля вспыхнул вооруженный конфликт между армией и Силами быстрого реагирования (RSF). Он стал исходом разногласий между сторонами, ранее участвовавшими в двух переворотах, по поводу вопроса о дальнейшем политическом урегулировании, план которого был принят при посредничестве ООН в конце 2022 года. Напряженность, в частности, вызвал вопрос об интеграции RSF, куда входят выходцы из военизированных повстанческих формирований, в состав вооруженных сил.

По последним данным ВОЗ, в результате боевых действий в стране погибли свыше 450 человек, пострадали более 4 тыс.

25 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что армия и RSF достигли договоренности о прекращении огня на 72 часа, однако, как передавала Al Jazeera, перестрелки продолжаются в столице — Хартуме, а также в городе Эль-Генейна на западе страны.