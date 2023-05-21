Почему Россия уступает позиции в Центральной Азии

В Сиане завершился первый саммит Китай — Центральная Азия. По замыслу Пекина, эта встреча откроет новую эпоху в его отношениях с регионом. Подробнее о том, как глобальные игроки конкурируют за Центральную Азию, — в материале РБК

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Начиная с 2022 года интерес к Центральной Азии (ЦА), к которой традиционно относят пять стран — Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, существенно вырос: только за последние полгода прошли первые в истории саммиты России и Китая со странами региона, США все чаще упоминают его в своих заявлениях (в основном в контексте санкций в отношении Москвы), а Евросоюз говорит о сближении с центральноазиатскими республиками.

На растущее значение региона указывает динамика его внешней торговли. Лидером здесь стал Китай: в 2022 году по сравнению с 2021-м его торговый оборот с ЦА вырос практически вдвое — до $70 млрд. Похожую динамику демонстрирует и Евросоюз — за тот же период его товарооборот с Центральной Азией увеличился с $27 млрд до $47 млрд. На третьем месте среди внешнеторговых партнеров региона Россия — за год ее товарооборот с регионом вырос на $6 млрд, до $42 млрд. США торговлю с ЦА нарастили на $1 млрд, но оборот по-прежнему в десять раз меньше, чем у России, и в 15 — чем у Китая.

Саммит Китай — ЦА: «Сообщество с общим будущим»

19 мая в городе Сиань, бывшей столице Великой Китайской империи, где начинался Великий шелковый путь, завершился двухдневный саммит Китай — Центральная Азия. В нем приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Это первая встреча формата на высшем уровне — до нее начиная с 2020 года контакты «пятерки» и КНР регулярно проходили на уровне министров иностранных дел (таких встреч к настоящему моменту состоялось четыре).

18 мая Си Цзиньпин, приветствуя коллег по форуму, заявил: после саммита отношения Китая и стран ЦА вступят в новую эпоху. По ходу саммита он назвал регион «центром Евразийского континента, который находится на перекрестке путей, соединяющих восток и запад, север и юг», и сказал, что Пекин намерен построить с ЦА «сообщество с общим будущим». «Давайте работать рука об руку, работать вместе, активно способствовать общему развитию, общему процветанию и вместе приветствовать лучшее будущее для шести стран», — заключил китайский лидер.

Си Цзиньпин пообещал: Пекин разработает план по сокращению бедности в Центральной Азии, а финансируемые Китаем предприятия создадут в регионе новые рабочие места. Он также объявил, что Китай предоставит своим партнерам $3,72 млрд безвозмездной помощи и увеличит объем трансграничных перевозок.

Разговор шел не только об экономике. «Мы должны совместно осуществлять глобальную инициативу в области безопасности, решительно выступать против вмешательства внешних сил во внутренние дела стран региона и попыток провоцировать «цветные революции», поддерживать нулевую терпимость к «трем силам» [экстремизм, сепаратизм и терроризм] и стремиться решать дилеммы региональной безопасности», — сказал председатель Китая.

Его коллеги такой подход разделяют: как заявил Токаев, Казахстан уважает «неизменную и твердую позицию Пекина» по вопросу территориальной целостности и суверенитета других государств и его приверженность принципам невмешательства во внутренние дела. По словам президента Казахстана, он поддерживает курс Китая в отношении ЦА. «Готовы и впредь способствовать продвижению инициатив Пекина, направленных на обеспечение устойчивого роста и всеобщей безопасности, — сказал Токаев. — Мы неизменно выступаем за то, чтобы Центральная Азия была пространством созидания, и не приемлем превращения региона в арену геополитического противостояния».

Саммит также стал площадкой для двусторонних контактов, после которых были подписаны десятки документов об углублении сотрудничества. Кроме того, лидеры стран региона встретились с представителями китайского бизнеса, открыли генконсульство Казахстана в Сиане, провели переговоры с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Шавкат Мирзиёев предложил провести в 2024 году в Самарканде первую Международную экспертную конференцию по сопряжению национальных стратегий развития, а Сердар Бердымухамедов обратился к Пекину с идеей углублять сотрудничество в области поставок энергоносителей (на сегодня более 90% туркменского газа идет в Китай).

В качестве финального документа лидеры шести стран подписали Сианьскую декларацию. По словам Си Цзиньпина, Китай и страны ЦА договорились, что они будут твердо поддерживать друг друга, когда речь заходит о суверенитете, независимости, безопасности и территориальной целостности, уважать индивидуальные пути развития, решительно противодействуя силовому вмешательству извне. Следующий саммит в этом формате пройдет в 2025 году в Казахстане.

Контакты с Евросоюзом и США: «Растущее стратегическое значение региона»

Параллельно с саммитом в Сиане 18–19 мая прошел второй экономический форум «Евросоюз — Центральная Азия» в Алма-Ате (первый принимал Бишкек в 2021 году). Мероприятие фокусируется на трех направлениях: зеленый и цифровой переход, улучшение бизнес-среды, активизация торговли. Укрепление экономического сотрудничества — часть более широкой стратегии ЕС в Центральной Азии, которая была одобрена в 2019 году. В ней подчеркивается «растущее стратегическое значение региона для интересов ЕС»; заявленная цель — помощь Центральной Азии в том, чтобы «стать более устойчивым, процветающим и взаимосвязанным пространством».

При этом в октябре прошлого года в Астане прошел саммит ЕС и стран региона. Евросоюз представлял председатель Евросовета Шарль Мишель. «Лидеры подтвердили свою приверженность совместной работе во имя мира, безопасности, демократии, верховенства закона и устойчивого развития при полном уважении международного права, — говорилось в совместном заявлении по итогам встречи. — Они выразили неизменную приверженность соблюдению Устава ООН — в частности, принципов уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности всех стран, неприменения силы или угрозы силой и мирного урегулирования международных споров».

Свой формат взаимодействия с регионом реализуют США. Он был создан в 2015 году и, как говорится на сайте Госдепартамента, задуман для того, чтобы «достичь общую цель — независимую, процветающую и безопасную Центральную Азию, которая решает общие проблемы в партнерстве с США». Формат сконцентрирован на трех направлениях — экономика, энергетика и окружающая среда, безопасность. С 2021 года в его рамках прошли пять министерских встреч — последняя состоялась в феврале 2023 года в Астане, куда в рамках своего турне по региону прибыл госсекретарь Энтони Блинкен. Главная цель этой поездки, заявляли в Госдепартаменте, заключалась в том, чтобы показать: на фоне конфликта на Украине «США — надежный партнер», который видит «трудности, с которыми сталкиваются экономики» стран ЦА в связи с ситуацией.

Долгое время Центральная Азия была важным с логистической точки зрения регионом для США и международной коалиции, которая воевала в Афганистане, напоминает политолог, эксперт по региону Аркадий Дубнов. «После того как американцы и НАТО ушли из Афганистана, этот аспект сильно утратил свое значение, хотя американцы дают понять, что они были бы заинтересованы в своем военном присутствии в Центральной Азии, — отметил в беседе с РБК эксперт. — После 24 февраля 2022 года против России были введены санкции, и перед российской экономикой встал вопрос о минимизации ущерба за счет организации параллельного импорта». Страны ЦА стали одними из основных для Москвы на этом направлении. «В этом отношении интерес к региону возобновился, поскольку он стал одной из точек в противостоянии между Западом и Россией», — сказал Дубнов.

Убедить «пятерку» отказаться от обхода санкций — одна из задач поездки Блинкена в регион. По его словам, США пристально следят за соблюдением ограничений и поддерживают страны Центральной Азии в их стремлении диверсифицировать торговые отношения. «Мы выдали лицензии [которые дают послабления в рамках санкционного режима] компаниям и предприятиям в тех странах, которые тесно связаны с подсанкционными российскими компаниями, чтобы у них было время сократить свои связи с Россией», — конкретизировал госсекретарь.

Саммит Россия — ЦА: «Дополнительная добавленная стоимость»

За десять дней до саммита в Сиане все лидеры стран Центральной Азии присутствовали на Параде Победы в Москве. Россия отводит региону одно из ключевых мест — в опубликованной в 2023 году Концепции внешней политики ближнее зарубежье, куда входит и Центральная Азия, занимает первое место в списке приоритетов: «добрососедские отношения» и «объединение потенциалов» со странами СНГ в документе называется наиболее важным фактором «безопасности, стабильности, территориальной целостности и социально-экономического развития России».

По части проведения саммитов с ЦА Москва опередила Пекин на полгода — первая такая встреча на высшем уровне состоялась 14 октября 2022 года в Астане. Президент России Владимир Путин тогда обратил внимание на то, что и без саммита у Москвы с регионом есть много общих форматов — СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. «Всегда можем посоветоваться друг с другом, отрегулировать те или иные возникающие проблемы. И тем не менее уверен, что новый формат нашего общения будет небесполезен, принесет, так сказать, дополнительную добавленную стоимость», — сказал российский лидер.

Россия заинтересована в том, чтобы страны ЦА «подключались к масштабным российским инициативам по импортозамещению», заявил также Путин. Переориентация российского экспорта и импорта, по его словам, «стимулирует развитие транспортных коридоров на всем пространстве Большой Евразии», а потому важно обустроить проходящие через ЦА трансъевразийские коридоры: «Восток — Запад», «Север — Юг», маршрут Европа — Западный Китай.

В совместном заявлении шесть лидеров обозначили 11 сфер взаимодействия: политический диалог и безопасность с акцентом на ситуацию в Афганистане, торговля и продовольствие, транспорт и энергетика, экология и здравоохранение, миграция и информационные технологии, а также гуманитарная сфера. В МИД России на вопрос РБК, планируется ли такой саммит в 2023 году, ответили, что тема проведения второй встречи на высшем уровне пока находится в проработке. А сейчас, отметили там, внешнеполитические ведомства шести стран согласовывают шаги по реализации поручений с первого саммита. «После выработки перечня конкретных проектов и инициатив к их осуществлению приступят профильные министерства и организации шести государств. О ходе работы над перечнем будет доложено на второй встрече «в верхах» в формате ЦА5 + Россия», — уточнили в МИДе.

Что же касается отношения Москвы к мероприятиям других стран в регионе, то для России принципиально, чтобы она и ее партнеры продолжали соблюдать свои обязательства в двусторонних форматах и в рамках интеграционных структур (СНГ, ЕАЭС, ОДКБ). «Россия позитивно относится к развитию равноправного, взаимовыгодного сотрудничества между всеми членами международного сообщества, особенно когда речь идет о дружественных нам государствах, в число которых входят Китай и страны Центральной Азии. Рассматриваем укрепление связей между ними в различных сферах как один из факторов поддержания стабильности и стимулирования экономического роста в регионе как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, — подчеркнули в ведомстве. — Подходы Китая к развитию сотрудничества с государствами Центральной Азии заметно контрастируют с политикой США и их союзников, которые рассматривают взаимодействие со странами региона прежде всего с точки зрения продвижения антироссийской и антикитайской повесток».

При всем «непреходящем характере вековых уз дружбы и добрососедства» — а именно так отношения России и ЦА характеризовались в итоговом резюме первого саммита — у Москвы к региону есть претензии. Они касаются в первую очередь западных санкций. «Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», — заявил 16 мая заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, заверив при этом, что Москва никому не диктует, каким внешним курсом следует двигаться, «когда это не идет вразрез со взаимными обязательствами, в том числе по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ».

В продолжение темы несколько дней спустя представитель МИДа Мария Захарова сказала: «В центральноазиатских столицах хорошо понимают, что ущерб от искусственного ограничения связей с Россией ни Запад, ни кто-либо другой им компенсировать не сможет и не пожелает». «Исходим из того, что наши партнеры понимают и то обстоятельство, что потенциальные потери от свертывания связей с нашей страной были бы неизмеримо больше, чем «эффект» от пресловутых «вторичных санкций», — подчеркнула Захарова.

По мнению Аркадия Дубнова, позиции России в регионе постепенно ослабевают — настолько, что она не скрывает своего раздражения. «Это ставит столицы ЦА в очень трудное положение: доверие к политике России падает, присутствие российского бизнеса в этих странах подвергается ограничениям в силу позиции Запада, — отметил эксперт. — Китай в этой ситуации проводит вполне понятную наступательную политику — спустя десять лет после провозглашения проекта «Один пояс — один путь» он приступает к более глубокому проникновению в Центральную Азию, формируя новую матрицу сотрудничества, куда втягиваются страны региона как единое целое».

Дубнов обращает внимание на различия в риторике Москвы и Пекина. «Китайцы избегают совершать демарши, которые были бы малоприятны странам ЦА, не ставят регион в унизительное положение, как это сегодня пытаются делать в Москве, делая выговоры за неправильное поведение. Китайцы ведут себя аккуратнее», — резюмировал эксперт.