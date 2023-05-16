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Политика ,  
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В Казахстане сообщили о переговорах по транзиту газа России в Узбекистан

Министр энергетики Казахстана: ведутся обсуждения о транзите российского газа в Узбекистан
Фото: Олег Никишин / Getty Images
Фото: Олег Никишин / Getty Images

Казахстан ведет переговоры о возможности транзита газа из России в Узбекистан, сообщил министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев.

«В настоящее время обсуждается возможность транзита российского газа в Узбекистан, идут переговоры, в достаточно конструктивном ключе», — заявил Саткалиев (цитата по InBusiness).

Он не назвал объемы предполагаемого транзита, сказав, что «это все является предметом переговоров».

В декабре прошлого года министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, что Москва и Ташкент ведут переговоры о поставке российского газа через Казахстан, но «это будет технический контракт», а не «тройственный газовый союз», который ранее предлагала Россия. «Мы ведем переговоры исходя из национальных интересов, чтобы сотрудничать на основе коммерческого контракта, купли-продажи, а не через передачу своих энергосетей», — отметил министр.

По данным Минэнерго Узбекистана, которые привел Мирзамахмудов, всего в стране производится около 52 млрд куб. м природного газа в год, при этом импорт составляет 4 млрд куб. м, а экспорт — 2,7 млрд куб. м.

С инициативой создания «газового союза» выступил президент России Владимир Путин. Его проект предполагал создание координационного механизма, развитие инфраструктуры потребления и транспортировки газа как для внутренних, так и для внешних рынков.

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Через территорию Узбекистана и Казахстана еще с советских времен проложена газопроводная система Центральная Азия — Центр (из Туркменистана в Россию). Основной газопровод включает две ветки, а также несколько разветвлений. Его мощность — 40–50 млрд куб. м газа в год.

Кроме того, из России в Узбекистан через территорию Казахстана проложен газопровод Бухара — Урал протяженностью более 4,5 тыс. км и мощностью 8 млрд куб. м газа в год.

В 2020 году «Газпромом» и «КазТрансГазом» создана также рабочая группа по проекту газопровода из российского Барнаула в казахстанский Усть-Каменогорск, планируемая мощность которого 2,3 млрд. куб. м газа в год.

Теги
Казахстан Узбекистан транзит газа Россия
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