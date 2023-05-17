Си Цзиньпин пообещал Казахстану дружбу во времена процветания и невзгод

Си Цзиньпин пообещал более тесные связи с Казахстаном во времена «процветания и невзгод»

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин (Фото: Andrea Verdelli / Getty Images)

Глава Китая Си Цзиньпин пообещал развить более тесные отношения с Казахстаном, основанные на взаимном доверии, во времена «процветания и невзгод». Об этом сообщает Channel News Asia.

По словам китайского лидера, обе страны должны «содействовать построению китайско-казахстанского сообщества с общим будущим, отличающимся дружбой из поколения в поколение, высокой степенью взаимного доверия». Он сказал это во время встречи с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым, который приехал в Китай.

Токаев заявил, что для Казахстана «очень важно дальнейшее развитие вечного всестороннего стратегического партнерства с Китаем», передает его пресс-служба. По его словам, сотрудничество между двумя странами «основано на незыблемой дружбе и взаимной поддержке», их «объединяет и стремление к укреплению региональной и международной безопасности и сотрудничества».

Визит Токаева в Китай проходит с 17 по 19 мая. Помимо Си Цзиньпина, он должен встретиться с руководителями крупных китайских компаний. Токаев также примет участие в саммите Китай — Центральная Азия. На мероприятии будут присутствовать лидеры Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.