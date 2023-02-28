Удастся ли турне Блинкена ослабить связи Центральной Азии с Россией

Госсекретарь Энтони Блинкен начал турне по Центральной Азии. Его цель — переключить ее страны на сотрудничество с США и не подтачивать режим санкций. Но серьезно изменить расклад в регионе политик не сможет, уверен эксперт

Энтони Блинкен (Фото: Olivier Douliery / Reuters)

Зачем госсекретарь поехал в Центральную Азию

Госсекретарь США Энтони Блинкен начал двухдневный визит в Центральную Азию. 28 февраля он провел в Астане, 1 марта будет в Ташкенте, а оттуда направится в Индию на встречу министров иностранных дел «Двадцатки».

В Астане прошла встреча министров иностранных дел в формате C5+1. Он был создан в 2015 году, в него входят пять стран региона (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) и США. На сайте Госдепартамента говорится, что эта площадка организована, чтобы «достичь общую цель — независимую, процветающую и безопасную Центральную Азию, которая решает общие проблемы в партнерстве с США». Формат сконцентрирован на трех направлениях — экономика, энергетика и окружающая среда, безопасность. С 2021 года в рамках C5+1 прошли четыре министерские встречи.

На брифинге в преддверии визита помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу пояснил: Блинкен едет в регион «на фоне годовщины войны России на Украине и давления, под которым оказались экономики и общества этой части мира». «Наша главная цель — показать, что США — надежный партнер и что мы видим трудности, с которыми сталкиваются эти экономики», — сказал Лу. Среди проблем он назвал высокие цены на продовольствие и топливо, высокую безработицу, сложности с экспортом, медленное восстановление после пандемии и огромный приток мигрантов из России.

В годовщину начала специальной военной операции на Украине в Генассамблее ООН прошло голосование по резолюции с призывом «закончить войну» и с требованием к России вывести войска с Украины. Ее одобрила 141 страна, семь высказались против, 32 воздержались. В числе воздержавшихся оказались четыре участника C5+1 — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан; Туркменистан был среди тех, кто не голосовал.

Отвечая на вопрос, насколько такой расклад беспокоит Вашингтон и будет ли госсекретарь пытаться повлиять на позицию государств Центральной Азии и Индии, которая также воздержалась, Лу сказал, что у этих стран длительная и сложная история взаимоотношений с Россией. «Не думаю, что они вскоре положат конец этим отношениям, — продолжил помощник госсекретаря. — Но мы ведем с ними диалог о том, какую роль они могут сыграть в этом конфликте». Эти страны отправили «тонны гуманитарной помощи Украине» и высказывались в пользу территориальной целостности, независимости и суверенитета, отметил Лу. И хотя их подходы отличаются от того, за который ратуют США, у всех общая цель — закончить конфликт и сделать это в соответствии с Уставом ООН, резюмировал он. Так он дал понять, что в работе с этими странами Вашингтон намерен действовать мягко.

«До специальной военной операции США предпринимали усилия для того, чтобы отстыковать страны Центральной Азии от России. Два года назад множество представителей Госдепартамента приезжали с этой целью в Казахстан, — отметил в беседе с РБК директор Института международного и регионального сотрудничества (Алма-Ата) Булат Султанов. — На повестке стояла идея о сближении Центральной и Южной Азии, которое бы легло в основу нового региона — Большой Центральной Азии. До августа 2021 года процесс связывали с ухудшением ситуации в Афганистане. Сейчас вопрос заключается в том, чтобы страны Центральной Азии присоединились к политике санкций против России или по крайней мере не помогали ей эти санкции обходить».

Как США и Казахстан обсуждали санкции

Во вторник Блинкен вел детальную хронику своего визита в Twitter: здесь и знакомство с культурой Казахстана в Национальном университете искусств, и встречи с руководством республики — президентом Касым-Жомартом Токаевым и главой МИДа Мухтаром Тлеуберди, и переговоры с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым, и встреча с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Госдепартамент также сообщил о переговорах с главой МИД Таджикистана Сирожиддином Мухриддином.

На совместной пресс-конференции с Тлеуберди госсекретарь говорил об укреплении партнерства — как двустороннего с Казахстаном, так и многостороннего в рамках C5+1, выразил поддержку реформам, которые Токаев запустил в 2022 году, и заверил, что США заинтересованы в укреплении экономического сотрудничества. Он затронул широкий спектр тем — от взаимодействия в борьбе с туберкулезом до роли Казахстана в запуске космических ракет.

Первым вопросом на пресс-конференции стал вопрос о санкциях в отношении России: госсекретаря спросили, грозят ли Казахстану вторичные санкции за их обход и какие компенсации может предложить Вашингтон. Блинкен ответил, что США и их партнеры пристально следят за соблюдением санкций и поддерживают страны Центральной Азии в их стремлении диверсифицировать торговые отношения. «Мы выдали лицензии [которые дают послабления в рамках санкционного режима] компаниям и предприятиям в тех странах, которые тесно связаны с подсанкционными российскими компаниями, чтобы у них было время сократить свои связи с Россией», — конкретизировал Блинкен.

Что касается компенсаций, то, по словам дипломата, США приложат усилия, чтобы «укрепить регион». Один из механизмов этого — Инициатива экономической устойчивости в Центральной Азии (Economic Resilience Initiative in Central Asia — ERICEN), запущенная американской администрацией в сентябре 2022 года, чтобы подстегнуть экономический рост в странах региона. США выделили $25 млн на то, чтобы они диверсифицировали свои торговые маршруты, расширили доступ инвестиций и решили проблему безработицы, дав населению практические навыки, которые помогли бы ему адаптироваться к современному рынку труда. Всего Вашингтон планирует вложить в эту инициативу $50 млн.

Блинкен заверил, что США делают все, чтобы снизить издержки для экономик региона и дать им новые возможности. Глава МИД Казахстана подтвердил, что Астана и Вашингтон находятся в тесном контакте относительно санкционных проблем. «С двух сторон назначены национальные координаторы, они на регулярной связи между собой. И американская сторона, мы благодарны, заранее информирует нас о возможных кейсах, по которым, возможно, будут применены вторичные санкции», — сказал Тлеуберди и отметил, что такая судьба ни одну казахстанскую компанию пока не постигла.

Во время пресс-конференции Блинкен более десяти раз обвинил Россию в агрессии. В этом контексте он упомянул и Китай, который на днях обнародовал свой план урегулирования конфликта. Госсекретарь предостерег Пекин от военной помощи Москве: «Мы, без сомнений, введем меры, например, против китайских компаний или отдельных лиц, которые нарушат наши санкции или каким-либо другим образом будут замешаны в поддержке военных усилий России».

Кто выиграет от конкуренции России и США за регион

Западные СМИ турне Блинкена анонсировали именно в привязке к российско-китайским отношениям. Агентство Bloomberg сообщило, что госсекретарь едет «в сферу влияния России», где попытается «приблизить некоторых традиционных партнеров Москвы к позиции США относительно войны на Украине». Агентство Associated Press отметило, что турне пройдет на фоне растущей напряженности между США, Россией и Китаем из-за конфликта на Украине и все большей «напористости» Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе.

Агентство Reuters, ссылаясь на Лу, сообщило, что в Центральной Азии Блинкен постарается усилить потенциал взаимодействия Вашингтона со странами региона. По словам Лу, США «есть что предложить не только с точки зрения экономической вовлеченности, но и с ценностной точки зрения». Агентство также отметило, что США «ведут непрерывную дипломатическую деятельность, чтобы сплотить мир против вторжения России в Украину» и чтобы этот конфликт «обострил отношения Москвы с пятью бывшими советскими республиками Центральной Азии».

В Кремле, комментируя визит Блинкена, заявили, что взаимодействие с Центральной Азией — приоритет российской внешней политики. «У нас свои двусторонние отношения и со среднеазиатскими странами, у нас есть свои форматы взаимодействия, с рядом из них нас объединяют интеграционные процессы Евразийского экономического союза, на что мы и ориентируемся, в чем мы заинтересованы и что мы считаем своим главным внешнеполитическим приоритетом», — сказал 28 февраля журналистам представитель президента России Дмитрий Песков.

Доктор политических наук Андрей Казанцев отмечает, что принципиально поездка госсекретаря ничего не изменит. «Все останутся при своем, — сказал он РБК. — Центральноазиатские лидеры скажут, что они никогда не поддерживали расширение территорий России, и выступят в пользу территориальной целостности и суверенитета. В этом смысле американская сторона вполне может сказать, что желаемое она получила». Также некоторые страны заявляют, что не позволят обходить с их помощью санкции, но продолжат делать то, что они делали, полагает эксперт.

Влияние США в регионе от этого визита сильнее также не станет: «В последнее время центральноазиатские государства заметно диверсифицировали свою внешнюю политику, и в итоге в регионе сильно укрепились Турция и Китай, — говорит Казанцев. — Вряд ли Блинкену как-то удастся эту тенденцию повернуть. Если какой-то компонент российского влияния выпадает, то он замещается не Западом, а Турцией и Китаем».