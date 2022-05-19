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Военная операция на Украине ,  
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Глава Воронежской области рассказал о погибшем при обстреле

Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

Василий Мерзликин, погибший в селе Тёткино Курской области в результате обстрела со стороны Украины, оказался жителем Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Мерзликин проживал в Новоусманской районе Воронежской области. На границе с Украиной он оказался по работе, рассказал губернатор.

При обстреле Курской области со стороны Украины погиб человек
Общество

«Страшная беда для семьи погибшего. Мы окажем ей поддержку. Выражаю всем родным и близким Василия Мерзликина искреннее сочувствие», — написал Гусев. Соболезнования погибшему также выразил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ранее Старовойт сообщил, что погибший был водителем фуры, который привез сырье на местный спиртзавод. По его словам, в результате стрельбы пострадало несколько домов в поселках Тёткино и Алексеевка, в них ликвидируют возгорание. В поселке были обнаружены неразорвавшиеся снаряды. Сейчас на месте работают все оперативные службы.

Тёткино и Алексеевка находятся на границе с Сумской областью Украины.

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Курская область Воронежская область Александр Гусев погибший
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При обстреле Курской области со стороны Украины погиб человек
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