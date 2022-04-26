Глава ДНР Пушилин учредил медаль «За освобождение Мариуполя»

Медаль «За освобождение Мариуполя» планируют вручать тем, кто «особо отличился» в боях за город. Об освобождении Мариуполя глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 21 апреля

Фото: Администрация ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин учредил медаль «За освобождение Мариуполя», сообщается на сайте ДНР. Соответствующий указ (.pdf) уже подписан.

По словам Пушилина, «при освобождении Мариуполя наблюдались массовые проявления героизма наших военнослужащих». Вручать медаль планируют военнослужащим, «особо отличившимся в боях за этот город», пояснил он.

В описании медали, которое приведено в указе главы ДНР, говорится, что на ее аверсе будут размещены надпись «За освобождение Мариуполя» и пятиконечная звезда, а на реверсе будет выгравирована дата — 21 апреля 2022 года, а под ней — порядковый номер медали. Медаль будет висеть на колодке, обтянутой шелковой муаровой лентой с чередующимися тремя синими и двумя белыми полосами.

24 февраля 2022 года президент Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Практически с первых дней спецоперации начались и военные действия в районе Мариуполя, к 28 февраля Минобороны России сообщило о блокировании города формированиями Донецкой народной республики (ДНР).

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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21 апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту, что Мариуполь взят под контроль российской армией и силами Народной милиции ДНР, а на заводе «Азовсталь» заблокированы «остатки формирований националистов». В свою очередь Путин приказал отменить штурм «Азовстали», указав, что считает его нецелесообразным. Вместо штурма он приказал Шойгу заблокировать промзону так, «чтобы муха не пролетела», и еще раз предложить оставшимся на заводе сложить оружие. Освобождение Мариуполя Путин назвал успехом и поручил министру обороны представить предложения по наградам.

Украинские СМИ, в частности УНИАН, сообщали, что на «Азовстали» укрылись в том числе мирные жители. Однако в Минобороны России сообщения о «большом количестве мирного населения» на заводе назвали информационным вбросом, «придуманным исключительно для спасения националистов». Одновременно ведомство заявило, что «насильственное удерживание гражданского населения в качестве живого щита в соответствии с нормами международного гуманитарного права является терроризмом».

Мариуполь находится на северном побережье Азовского моря, это один из крупнейших морских торговых портов Украины. До начала Россией специальной операции в городе проживали почти 500 тыс. человек.

Географическое положение города имеет стратегическое значение, поскольку контроль над ним позволит создать коридор из Луганска и Донецка в Крым, указывало агентство Janes, которое занимается анализом открытых данных на военную тематику.