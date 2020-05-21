СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу

По данным New York Times, Россию власти США уведомят о выходе из договора завтра. Остальных своих партнеров Вашингтон уже проинформировал, сообщает Associated Press

Дональд Трамп (Фото: Mark Kauzlarich / Reuters)

Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press.

В свою очередь, газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США проинформируют Россию о выходе из договора в пятницу.

Директор департамента по нераспространению и контролю за вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил «РИА Новости», что пока никакой официальной информации о выходе из ДОН Вашингтона не поступало.

«Если это на самом деле случится, будет, конечно, прискорбно. Но, к сожалению, это укладывается в общую линию нынешней администрации на подрыв всех договоренностей в области контроля над вооружениями», — сказал дипломат.