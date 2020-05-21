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Политика ,  
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СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу

По данным New York Times, Россию власти США уведомят о выходе из договора завтра. Остальных своих партнеров Вашингтон уже проинформировал, сообщает Associated Press
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Mark Kauzlarich / Reuters)

Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press.

В свою очередь, газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США проинформируют Россию о выходе из договора в пятницу.

Директор департамента по нераспространению и контролю за вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил «РИА Новости», что пока никакой официальной информации о выходе из ДОН Вашингтона не поступало.

«Если это на самом деле случится, будет, конечно, прискорбно. Но, к сожалению, это укладывается в общую линию нынешней администрации на подрыв всех договоренностей в области контроля над вооружениями», — сказал дипломат.

Постпред России оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
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Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями 27 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На сегодняшний день участниками ДОН являются 34 государства: Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

При проведении инспекционных полетов стороны имеют право оснащать самолеты специальными фотоаппаратами и видеокамерами, характеристики которых соответствуют указанным в договоре.

В последние годы стороны обвиняли друг друга в нарушении положений договора: Москву обвиняли в закрытии для пролетов Калининградской области и территорий Абхазии и Южной Осетии. Москва выдвигала встречные претензии.

«В случае выхода США из договора будет нарушен весьма хрупкий баланс интересов его участников. В результате пострадает не только ДОН, но и вся архитектура европейской безопасности», — говорится на сайте МИД.

Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу
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New York Times отмечает, что решение США о выходе из ДОН, о возможности которого говорят уже не первый месяц, встревожит участвующие в нем остальные государства НАТО. По данным издания, их беспокоит то, что Россия ответит на выход США из соглашения запретом полетов над своей территорией, которые используются для мониторинга передвижения российских войск близ границ европейских стран.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Договор по открытому небу
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