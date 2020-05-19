В конгрессе осудили планы бесплатно поставить аппараты ИВЛ в Россию

Нэнси Пелоси (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Поставка американских аппаратов ИВЛ в Россию на безвозмездной основе является нецелесообразной. Об этом заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в интервью Андерсону Куперу на телеканале CNN.

«Россия вполне может позволить себе оплатить эти аппараты. Это неприемлемая сделка», — сказала Пелоси, добавив, что администрация президента Дональда Трампа намерена поставить в Россию аппараты ИВЛ более чем на $5 млн.

Ранее 18 мая стало известно, что Вашингтон намерен бесплатно отправить в Россию 200 аппаратов ИВЛ в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Источник «РИА Новости» в администрации Трампа сообщал, что президент предложил передать в дар приборы в ответ на просьбу российского лидера Владимира Путина.

Военный транспортный самолет должен привезти первые 50 аппаратов в Россию 20 мая. Остальные планируется отправить 26 мая.

Ранее в апреле Трамп заявлял, что готов помочь Москве аппаратами ИВЛ. «В Москве сложная обстановка, мы им поможем», — говорил он.

До этого в начале апреля Россия отправила отечественные аппараты ИВЛ «Авента-М», а также другое медицинское оборудование и средства защиты в США, при этом Вашингтон заплатил за поставку.

После возгораний аппаратов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга американские штаты решили вернуть их в Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA), которое распределяло приборы.