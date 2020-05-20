США загрузили в самолет аппараты ИВЛ для России

Фото: National Security Council / Twitter

В Россию из США направляется самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает американский Совет национальной безопасности в Twitter.

«Эта гуманитарная помощь направляется в Москву и спасет жизни в наиболее пострадавшем [от пандемии] российском городе», — говорится в сообщении.

Видео погрузки аппаратов для России в самолет C-17 опубликовало Транспортное командование американской армии. По данным источника ТАСС в Агентстве по международному развитию, которое входит в структуру Госдепартамента, самолет с оборудованием для России уже вылетел из США.

Ранее о решении США доставить в Россию аппараты ИВЛ сообщил портал Voice of America со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы. По информации портала, американские власти планировали направить в Россию 200 аппаратов. Из них 50 будут готовы к отправке уже в среду, 20 мая, а еще 150 — 26 мая, говорилось в публикации.

Накануне информацию об отправке аппаратов в Россию подтвердил высокопоставленный представитель администрации США, писало накануне «РИА Новости». По его словам, США доставят технику в дар, стоимость партии аппаратов составляет около $4,7 млн.

Планы безвозмездно доставить в Россию медицинские аппараты раскритиковали в палате представителей конгресса США. Спикер палаты Нэнси Пелоси назвала решение нецелесообразным, отметив, что Россия может позволить себе оплатить технику.

В апреле Россия поставила в США партию аппаратов ИВЛ, однако не на безвозмездной основе. При этом в российском МИДе указали, что оплата была произведена не по рыночным ценам.