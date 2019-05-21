Рада созвала внеплановое заседание после предложений Зеленского о выборах

Рада созвала внеплановое заседание после предложений Зеленского о выборах

На заседании планируется обсудить предложенные Владимиром Зеленским изменения в закон о парламентских выборах

Верховная рада (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Рада согласилась обсудить предложения Владимира Зеленского об изменениях избирательного законодательства. Внеочередное заседание Рады по этому вопросу назначено на среду, сообщил РБК официальный представитель «Блока Петра Порошенко» Александр Черненко.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий на своей в странице в Twitter сообщил, что подписал соответствующее распоряжение. «Подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины на 22 мая 2019 года в 12:00», — сообщил он, опубликовав копию соответствующего документа.

Ранее президент Украины обратился к Парубию с просьбой провести заседание в среду, на котором рада рассмотрит его предложения по изменению избирательного законодательства. Речь идет о проведении досрочных выборов Рады только по партийным спискам (сейчас Рада избирается по мажоритарной системе и по спискам), а также о снижении проходного барьера в Раду для партий с 5 до 3%.