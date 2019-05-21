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Выборы на Украине ,  
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Рада созвала внеплановое заседание после предложений Зеленского о выборах
На заседании планируется обсудить предложенные Владимиром Зеленским изменения в закон о парламентских выборах
Верховная рада (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Рада согласилась обсудить предложения Владимира Зеленского об изменениях избирательного законодательства. Внеочередное заседание Рады по этому вопросу назначено на среду, сообщил РБК официальный представитель «Блока Петра Порошенко» Александр Черненко.

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Спикер Верховной рады Андрей Парубий на своей в странице в Twitter сообщил, что подписал соответствующее распоряжение. «Подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины на 22 мая 2019 года в 12:00», — сообщил он, опубликовав копию соответствующего документа.

Ранее президент Украины обратился к Парубию с просьбой провести заседание в среду, на котором рада рассмотрит его предложения по изменению избирательного законодательства. Речь идет о проведении досрочных выборов Рады только по партийным спискам (сейчас Рада избирается по мажоритарной системе и по спискам), а также о снижении проходного барьера в Раду для партий с 5 до 3%.

Готовящиеся изменения в закон о выборах анонсировал во вторник советник Зеленского Андрей Богдан. «На сегодняшний день есть понимание, что будут проголосованы изменения в закон о выборах народных депутатов», — сказал Богдан, уточнив, что речь идет об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера в Раду с 5 до 3%.

Сам Зеленский во вторник свои указом распустил Верховную раду VIII созыва. Формальным основанием для роспуска Рады послужило отсутствие в парламенте правящей коалиции в течение более чем 30 дней. Однако, как объяснил новый президент Украины, главным аргументом стало крайне низкое доверие граждан Украины к парламенту. Согласно указу Зеленского внеочередные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля. Роспуск Рады был одним из предвыборных обещаний Зеленского.

Авторы: Елизавета Антонова, Мария Бондаренко
Теги: Верховная рада Украины, Владимир Зеленский, Выборы
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