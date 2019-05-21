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ТМК ₽67 (+13,67%) прогноз КИТ Финанс к 25.03.20 Купить
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Политика ,  
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Саакашвили ответил на призыв Зеленского к украинцам вернуться на родину
Бывший одесский губернатор и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собирается вернуться на Украину и рассчитывает на восстановление украинского гражданства. Он признался, что считает Украину своей второй родиной
Михаил Саакашвили (Фото: Czarek Sokolowski / AP)

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил о планах вернуться на Украину и выразил надежду, что ему восстановят украинское гражданство. Об этом Саакашвили заявил в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

«Да, действительно, я собираюсь вернуться в Украину, потому что по отношению ко мне была нарушена справедливость, и это вопрос справедливости. Я собираюсь вернуться в Украину, потому что соскучился по своим друзьям и по многим своим близким. Я считаю Украину своим вторым домом, Киев — своим вторым родным городом, равно как и Одессу», — сказал Саакашвили, выразив надежду, что решение Госпогранслужбы Украины, запретившей ему въезд в страну, будет вскоре отменено.

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Бывший одесский губернатор заявил, что украинского гражданства его лишили «искусственно». «Зеленский призвал всех, кто хочет строить новую Украину, возвращаться в Украину, и он обещал всем гражданство. Мне же нужно восстановить гражданство Украины, но для начала меня нужно допустить на территорию Украины», — подчеркнул Саакашвили.

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Накануне во время своей речи на инаугурации новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам во всех странах и призвал их возвращаться на родину. «Сегодня обращаюсь ко всем украинцам в мире — нас 65 млн. Да, не удивляйтесь, нас 65 млн, тех, для кого родина — украинская земля, в Европе и Азии, в Австралии и Америке. Обращаюсь ко всем: вы нам очень нужны», — сказал Зеленский.

Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, после этого он был назначен председателем Одесской областной государственной администрации. В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. Спустя еще полгода его задержали в Киеве и выдворили в Польшу. Въезд Саакашвили в страну был запрещен до 2021 года.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Михаил Саакашвили, Украина, Владимир Зеленский
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