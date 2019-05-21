Саакашвили ответил на призыв Зеленского к украинцам вернуться на родину

Бывший одесский губернатор и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собирается вернуться на Украину и рассчитывает на восстановление украинского гражданства. Он признался, что считает Украину своей второй родиной

Михаил Саакашвили (Фото: Czarek Sokolowski / AP)

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил о планах вернуться на Украину и выразил надежду, что ему восстановят украинское гражданство. Об этом Саакашвили заявил в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

«Да, действительно, я собираюсь вернуться в Украину, потому что по отношению ко мне была нарушена справедливость, и это вопрос справедливости. Я собираюсь вернуться в Украину, потому что соскучился по своим друзьям и по многим своим близким. Я считаю Украину своим вторым домом, Киев — своим вторым родным городом, равно как и Одессу», — сказал Саакашвили, выразив надежду, что решение Госпогранслужбы Украины, запретившей ему въезд в страну, будет вскоре отменено.

Бывший одесский губернатор заявил, что украинского гражданства его лишили «искусственно». «Зеленский призвал всех, кто хочет строить новую Украину, возвращаться в Украину, и он обещал всем гражданство. Мне же нужно восстановить гражданство Украины, но для начала меня нужно допустить на территорию Украины», — подчеркнул Саакашвили.