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В Раде назвали возможные сроки внеочередных выборов в парламент Украины
В администрации президента состоялась консультация лидеров партий с Зеленским. По ее итогам депутат Ляшко заявил, что досрочные выборы ориентировочно состоятся 21 июля. Вице-спикер Рады при этом назвала две даты — 21 и 28 июля
Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / ТАСС

Досрочные выборы в украинский парламент ориентировочно состоятся 21 июля. Об этом на выходе из администрации президента Украины по итогам консультаций с новым главой Украины Владимиром Зеленским заявил народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, передает корреспондент РБК.

В консультациях, по его словам, принимали участие лидеры всех партийных фракций. Вице-спикер Рады Ирина Геращенко, комментируя это, также заметила, что Блок Петра Порошенко «Солидарность» «выборов не боится». Досрочное голосование, по ее данным, может пройти либо 21, либо 28 июля, передают порталы «Украинская правда» и Focus.ua.

Указ о проведении выборов в Раду, отметили Геращенко и Ляшко, должен будет подписать президент. По словам первой, соответствующий документ новый глава государства планирует выпустить «не сегодня, а в ближайшие дни, чтобы соблюсти сроки». «Чтобы выборы состоялись в воскресенье через 60 дней», — пояснила вице-спикер Рады. Ляшко в свою очередь отметил, что такой документ, по его данным, «может появиться [уже] завтра».

Материал дополняется.

Авторы: Елизавета Антонова, Евгения Маляренко
Теги: Верховная рада, Украина, досрочные выборы
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