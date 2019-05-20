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Выборы на Украине ,  
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В команде Зеленского назвали основание для роспуска Рады
Основанием для роспуска парламента станет распад правящей коалиции в Раде. Команда нового президента считает, что реально он произошел более двух лет назад. В «Блоке Петра Порошенко» с этим утверждением не согласны
Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил о роспуске Верховной рады. Позднее Зеленский отметил, что указ о роспуске парламента станет его первым решением на посту президента.

Как пояснили РБК в команде нового президента Украины, основанием для роспуска Рады станет развал правящей коалиции в парламенте. В указе Зеленского будет сказано, что коалиции не существует с февраля 2016 года, объяснил РБК юрист команды Зеленского Вадим Галайчук. По его словам, в ближайшее время выйдет президентский указ о роспуске Рады, в котором будет сказано, что коалиции давно не существует, в том числе пройден 30-дневный срок, который дается Раде законом для ее формирования.

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«В течение двух месяцев должны быть назначены выборы. Старая Рада действует до тех пор, пока новая не начнет работать», — пояснил Галайчук слова Зеленского во время инаугурации о том, у Рады остается два месяца на увольнение глав СБУ, Генпрокуратуры и Минобороны. «Мы надеемся, что депутаты это сделают (одобрят представление Зеленского). Но Верховная рада не всегда выполняет эту свою функцию, поэтому прогнозировать, выполнят ли они эти задачи, практически невозможно», — отметил Галайчук.

По закону Рада должна утвердить предложенные президентом кандидатуры на пост глав силовых ведомств. «Мы надеемся, что депутаты это сделают (одобрят представление Зеленского). Но Верховная рада не всегда выполняет эту свою функцию, поэтому прогнозировать, выполнят ли они эти задачи, практически невозможно», — говорит Галайчук.

По украинскому законодательству досрочно распустить Верховную раду президент может не позже чем за полгода до истечения сроков полномочий депутатов текущего созыва. В данном случае это 27 мая.

17 мая партия «Народный фронт» на заседании Верховной рады проголосовала за выход из парламентской коалиции. Это могло стать препятствием для роспуска парламента, так как у партий есть 30 дней на то, чтобы сформировать новую коалицию.

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Но в команде Зеленского не считают официальный развал коалиции препятствием для роспуска Рады. «Объявление «Народного фронта» о выходе из коалиции не юридическое действие, а политическое заявление. То, что коалиции нет, говорят сами участники коалиции уже давно», — заметил Галайчук.

В Раде мнения насчет законности подобного решения Зеленского разошлись. Народный депутат от фракции партии «Батьківщина» Игорь Луценко заявил РБК, что у президента есть все полномочия, так как коалиции не существовало уже три года. «Прошло уже 12 раз по 30 дней на то, чтобы сформировать новую коалицию. Сейчас кричать о Конституции начали люди, которые три года ее игнорировали, Это лицемерие», — отметил Луценко. Он добавил, что готов к досрочным выборам.

В «Блоке Петра Порошенко» настаивают, что основания для роспуска пока отсутствуют. «По моей оценке, оснований у него в принципе нет. Скорее всего, в своем указе Зеленский будет ссылаться на отсутствие коалиции, а юридически зафиксированного факта роспуска коалиции, кроме даты выхода «Народного фронта» из коалиции, нет», — отметил в разговоре с РБК официальный представитель БПП в Раде Олександр Черненко.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Владимир Зеленский, Украина, Верховная рада, Петр Порошенко
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