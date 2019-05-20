В команде Зеленского назвали основание для роспуска Рады

Основанием для роспуска парламента станет распад правящей коалиции в Раде. Команда нового президента считает, что реально он произошел более двух лет назад. В «Блоке Петра Порошенко» с этим утверждением не согласны

Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил о роспуске Верховной рады. Позднее Зеленский отметил, что указ о роспуске парламента станет его первым решением на посту президента.

Как пояснили РБК в команде нового президента Украины, основанием для роспуска Рады станет развал правящей коалиции в парламенте. В указе Зеленского будет сказано, что коалиции не существует с февраля 2016 года, объяснил РБК юрист команды Зеленского Вадим Галайчук. По его словам, в ближайшее время выйдет президентский указ о роспуске Рады, в котором будет сказано, что коалиции давно не существует, в том числе пройден 30-дневный срок, который дается Раде законом для ее формирования.

«В течение двух месяцев должны быть назначены выборы. Старая Рада действует до тех пор, пока новая не начнет работать», — пояснил Галайчук слова Зеленского во время инаугурации о том, у Рады остается два месяца на увольнение глав СБУ, Генпрокуратуры и Минобороны. «Мы надеемся, что депутаты это сделают (одобрят представление Зеленского). Но Верховная рада не всегда выполняет эту свою функцию, поэтому прогнозировать, выполнят ли они эти задачи, практически невозможно», — отметил Галайчук.

По закону Рада должна утвердить предложенные президентом кандидатуры на пост глав силовых ведомств. «Мы надеемся, что депутаты это сделают (одобрят представление Зеленского). Но Верховная рада не всегда выполняет эту свою функцию, поэтому прогнозировать, выполнят ли они эти задачи, практически невозможно», — говорит Галайчук.