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В Кремле заявили о профессионализме редакции «Коммерсанта»
Дмитрий Песков заявил, что «Коммерсантъ» — авторитетное издание и что в администрации президента следят за происходящим. Но увольнение сотрудников — внутренний вопрос компании, добавил он
Фото: Екатерина Шлюшенкова / РБК

Администрация президента следит за ситуацией вокруг увольнения журналистов газеты «Коммерсантъ», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Коммерсантъ» — это очень авторитетное издание, качественное, высокопрофессиональное, которое наряду с другими самым активным образом освещает деятельность президента», — сказал представитель Кремля.

В Кремле уважают профессионализм редакции, «хоть и не со всем соглашаются», и хорошо знают журналистов газеты, добавил Песков. Спецкорреспондента газеты Ивана Сафронова он назвал «одним из самых талантливых журналистов, которых мы знаем».

Технологии и медиа
Увольнение сотрудников «Коммерсанта». Что важно знать

Вместе с тем, добавил Песков, увольнение сотрудников — это внутрикорпоративный вопрос.

Комментируя материал газеты о возможном переходе Валентины Матвиенко из Совета Федерации в Пенсионный фонд, Песков сообщил, что в мае было «штук 20 встреч» президента с главой Совфеда, они встречаются «очень часто». Пресс-секретарь добавил, что кадровые слухи в Кремле не комментируют.

На вопрос, не кажется ли, что жалобы редакции на давление собственника стоит расследовать, Песков ответил: «Не кажется».

Увольнения в «Коммерсанте»

20 мая стало известно, что из газеты увольняются спецкор Иван Сафронов и замруководителя отдела политики Максим Иванов. На своих страницах в соцсетях оба связали это с текстом о Матвиенко. Следом за ними заявления об уходе подали заместитель главного редактора Глеб Черкасов и корреспонденты отдела политики. Журналисты в открытом письме потом написали, что материал о Матвиенко вызвал недовольство у акционера издания, владельца USM Group Алишера Усманова.

Главный редактор газеты Владимир Желонкин заявил, что считает происходящее  попыткой журналистов оказать давление на издательский дом. Сафронов и Иванов были уволены за нарушение внутренних редакционных правил и норм журналистской этики, добавил он.

Совет при президенте по правам человека призвал владельцев издания не вмешиваться в дела редакции.

Во вторник журналистам заблокировали пропуска и доступ к учетным записям на компьютерах, рассказали РБК сотрудники редакции.

Авторы: Владимир Дергачев, Андрей Гатинский
Теги: «Коммерсантъ»
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