В Кремле заявили о профессионализме редакции «Коммерсанта»

В Кремле заявили о профессионализме редакции «Коммерсанта»

Дмитрий Песков заявил, что «Коммерсантъ» — авторитетное издание и что в администрации президента следят за происходящим. Но увольнение сотрудников — внутренний вопрос компании, добавил он

Фото: Екатерина Шлюшенкова / РБК

Администрация президента следит за ситуацией вокруг увольнения журналистов газеты «Коммерсантъ», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Коммерсантъ» — это очень авторитетное издание, качественное, высокопрофессиональное, которое наряду с другими самым активным образом освещает деятельность президента», — сказал представитель Кремля.

В Кремле уважают профессионализм редакции, «хоть и не со всем соглашаются», и хорошо знают журналистов газеты, добавил Песков. Спецкорреспондента газеты Ивана Сафронова он назвал «одним из самых талантливых журналистов, которых мы знаем».

Вместе с тем, добавил Песков, увольнение сотрудников — это внутрикорпоративный вопрос.