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Военная операция на Украине ,  
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Маск согласился, что США истощили запасы оружия из-за Украины

Маск согласился с мнением, что США истощили свои запасы оружия из-за Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Американский бизнесмен Илон Маск согласился, что США израсходовали свои запасы вооружения ради помощи Украине.

Предприниматель Дэвид Сакс в соцсети X (ранее Twitter) написал: «Неоконсерваторы действуют так, будто американская мощь безгранична». По его словам, США, отказываясь признавать компромиссы и расставлять приоритеты, «по глупости» истощили свои военные запасы. Маск прокомментировал этот твит, согласившись с мнением предпринимателя.

Ранее Bloomberg сообщил, что Минобороны США направило в конгресс запрос о необходимости $6,5 млрд для пополнения запасов вооружений после оказания помощи Киеву. Источники агентства оценили общие потребности Пентагона на эти цели в $10 млрд.

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Фото:Hannah Beier / Getty Images

США с начала военной операции на Украине оказывают стране военную и финансовую поддержку. Последний пакет помощи Вашингтон передал в декабре 2023 года. Дальнейшее финансирование конгресс США не может согласовать уже полгода.

Москва осуждает военную помощь Киеву, подчеркивая, что без помощи других стран система обороны Украины продержится всего неделю. Кремль называл приостановку поставок оружия временным явлением.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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