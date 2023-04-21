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Пушилин решил поговорить с советниками после их слов об окружении Бахмута

Глава ДНР Пушилин: говорить о котле в Артемовске пока преждевременно
Информация о котле в Артемовске преждевременна, заявил Пушилин. По его словам, такие «неаккуратные заявления» недопустимы, так как могут навредить российским военным на передовой
Денис Пушилин
Денис Пушилин (Фото: ТАСС)

Врио главы ДНР Денис Пушилин пообещал провести работу со своими советниками после «опрометчивых заявлений» о ситуации в Артемовске. По его словам, говорить о котле в городе пока преждевременно. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Ситуация в Артемовске остается тяжелой, напряженной, ребята продвигаются, ребята воюют, но на данный момент говорить как о свершившемся факте по поводу котла пока преждевременно», — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что «неаккуратные заявления» его советников, которые не отвечают за данное направление, недопустимы, так как могут навредить российским военным, которые находятся на передовой.

Советник главы ДНР Ян Гагин ранее 21 апреля сообщил, что российские военные взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске. Он рассказал, что бойцам ЧВК «Вагнер» удалось выйти к дороге Артемовск — Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ, и взять под контроль несколько сотен метров.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин позднее заявил, что об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано. По его словам, украинские войска находятся в «оперативном окружении», «когда дороги простреливаются».

Замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала Артемовск «самым горячим местом», где ведутся ожесточенные бои. Она признала, что на отдельных участках ВС России продвигаются.

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Минобороны России 19 апреля сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Артемовск с северной и южной окраин. В западной части города штурмовые отряды в течение последних суток продолжали вести бои, уточнили 21 апреля в российском министерстве.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский говорил об «очень сложной» обстановке в городе. Он допустил, что в случае «более горячих событий и опасности потери личного состава и окружения» будут приняты «правильные решения».

The Washington Post писала, что еще в январе США предупреждали Украину, что Артемовск невозможно удержать. Вашингтон отметил, что ВСУ могут попасть в окружение, если не отступят «в течение следующего месяца». Киев проигнорировал предупреждение, уточнила газета.

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Виктория Громова Виктория Громова
ДНР Денис Пушилин Артёмовск (Бахмут) окружение
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