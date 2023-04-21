В МИДе назвали план Китая возможной базой для «мирных усилий» на Украине

Москва и Пекин придерживаются одного мнения по некоторым пунктам «мирного плана» Китая, включая приверженность Уставу ООН и неделимость безопасности, отметил замглавы МИДа Михаил Галузин

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Некоторые из предложений Китая по мирному урегулированию на Украине могут лечь в основу «будущих мирных усилий», заявил в интервью RT замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Мы очень благодарны нашим китайским партнерам за их искреннее намерение и искреннее желание поспособствовать урегулированию украинского кризиса. Наши позиции сходятся насчет многих принципов, которые могут лечь в основу этого урегулирования, например, соблюдение Устава ООН и принцип неделимой безопасности, который означает, что ни одна страна не должна обеспечивать свою безопасность за счет безопасности любой другой страны», — отметил он, добавив, что «Россия никогда не избегала мирных переговоров».

Китай представил свой план урегулирования в годовщину военной операции, 24 февраля. Проект состоит из 12 пунктов.

уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН;

соблюдение принципа, согласно которому «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»;

прекращение военных действий, избежание эскалации;

возобновление мирных переговоров;

разрешение гуманитарного кризиса;

защита мирных жителей и военнопленных, в том числе создание «благоприятных условий» для обменов;

обеспечение безопасности АЭС;

противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия;

содействие экспорту продовольствия в рамках зерновой сделки;

прекращение односторонних санкций;

поддержка стабильности производственных цепочек и цепочек поставок, отказ от использования мировой экономики в политических целях;

содействие постконфликтному восстановлению.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приветствовал план Пекина, как и «любую попытку сформулировать тезисы для выхода на мирные рельсы урегулирования», но отметил важность «нюансов».

«То положение дел, которое сейчас есть, прежде всего, конечно, в Киеве, пока не дает нам возможности рассчитывать на то, что появится обстановка для обсуждения нюансов», — сказал он. Президент Владимир Путин допустил, что китайские идеи могут быть взяты за основу при выработке плана по мирному урегулированию, когда к этому будут готовы Украина и Запад. Многие из выдвинутых Пекином положений «созвучны российским подходам», отмечал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в предложениях Пекина есть мысли, которые он не разделяет, но есть и те, которые подходят Киеву, например, по поддержке территориальной целостности. В то же время, если в китайском плане не будет пункта о выводе российских войск с территории Украины, он нереализуем, подчеркнул украинский лидер.