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В МИДе назвали план Китая возможной базой для «мирных усилий» на Украине

Замглавы МИД Галузин: мирный план Китая может лечь в основу урегулирования на Украине
Москва и Пекин придерживаются одного мнения по некоторым пунктам «мирного плана» Китая, включая приверженность Уставу ООН и неделимость безопасности, отметил замглавы МИДа Михаил Галузин
Фото: Lintao Zhang / Getty Images
Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Некоторые из предложений Китая по мирному урегулированию на Украине могут лечь в основу «будущих мирных усилий», заявил в интервью RT замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Мы очень благодарны нашим китайским партнерам за их искреннее намерение и искреннее желание поспособствовать урегулированию украинского кризиса. Наши позиции сходятся насчет многих принципов, которые могут лечь в основу этого урегулирования, например, соблюдение Устава ООН и принцип неделимой безопасности, который означает, что ни одна страна не должна обеспечивать свою безопасность за счет безопасности любой другой страны», — отметил он, добавив, что «Россия никогда не избегала мирных переговоров».

Китай представил свой план урегулирования в годовщину военной операции, 24 февраля. Проект состоит из 12 пунктов.

  • уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН;
  • соблюдение принципа, согласно которому «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»;
  • прекращение военных действий, избежание эскалации;
  • возобновление мирных переговоров;
  • разрешение гуманитарного кризиса;
  • защита мирных жителей и военнопленных, в том числе создание «благоприятных условий» для обменов;
  • обеспечение безопасности АЭС;
  • противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия;
  • содействие экспорту продовольствия в рамках зерновой сделки;
  • прекращение односторонних санкций;
  • поддержка стабильности производственных цепочек и цепочек поставок, отказ от использования мировой экономики в политических целях;
  • содействие постконфликтному восстановлению.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приветствовал план Пекина, как и «любую попытку сформулировать тезисы для выхода на мирные рельсы урегулирования», но отметил важность «нюансов».

«То положение дел, которое сейчас есть, прежде всего, конечно, в Киеве, пока не дает нам возможности рассчитывать на то, что появится обстановка для обсуждения нюансов», — сказал он. Президент Владимир Путин допустил, что китайские идеи могут быть взяты за основу при выработке плана по мирному урегулированию, когда к этому будут готовы Украина и Запад. Многие из выдвинутых Пекином положений «созвучны российским подходам», отмечал он.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в предложениях Пекина есть мысли, которые он не разделяет, но есть и те, которые подходят Киеву, например, по поддержке территориальной целостности. В то же время, если в китайском плане не будет пункта о выводе российских войск с территории Украины, он нереализуем, подчеркнул украинский лидер.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
МИД Китай Украина
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