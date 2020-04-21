Чайка назвал митинг во Владикавказе «вызывающим сожаление происшествием»

Полпред президента в СКФО Юрий Чайка прокомментировал РБК митинг против самоизоляции, который прошел 20 апреля во Владикавказе. По его словам, «происшествие» вызывает сожаление, а правила самоизоляции необходимо соблюдать

Юрий Чайка (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка в комментарии РБК заявил, что «вчерашнее происшествие во Владикавказе вызывает исключительное сожаление».

«Трудности и ограничения в настоящее время испытывают весь мир, все регионы и структуры нашей страны. И в то время как государство полностью сосредоточилось на решении проблем, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, опасность которой отрицать невозможно, основополагающие принципы законности и самодисциплины должны стать приоритетом для каждого», — подчеркнул полпред.

По его словам, правила самоизоляции и порядок функционирования организаций госсектора и частных предприятий, режим перемещений внутри населенных пунктов и между ними устанавливаются решением властей каждого региона в зависимости от масштабов распространения вируса. «И эти нормы, разумеется, необходимо соблюдать», — сказал Чайка. Все чувствительные вопросы должны решаться исключительно в правовом поле, добавил он.

Федеральный центр проделал огромную работу, чтобы финансово поддержать тех, кто «вынужденно остался без работы, предпринимателей, чей бизнес простаивает», отметил полпред. По словам Чайки, механизмы выплаты пособий по безработице и других социальных выплат в СКФО он берет под свой контроль.

Сход против режима самоизоляции прошел в столице Северной Осетии 20 апреля. На акцию вышли более 1,5 тыс. человек. Участники требовали от властей «разъяснить ситуацию» и поддержать людей, столкнувшихся с финансовыми проблемами из-за эпидемии коронавируса.