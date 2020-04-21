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Пандемия коронавируса ,  
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Чайка назвал митинг во Владикавказе «вызывающим сожаление происшествием»

Полпред президента в СКФО Юрий Чайка прокомментировал РБК митинг против самоизоляции, который прошел 20 апреля во Владикавказе. По его словам, «происшествие» вызывает сожаление, а правила самоизоляции необходимо соблюдать
Юрий Чайка (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка в комментарии РБК заявил, что «вчерашнее происшествие во Владикавказе вызывает исключительное сожаление».

«Трудности и ограничения в настоящее время испытывают весь мир, все регионы и структуры нашей страны. И в то время как государство полностью сосредоточилось на решении проблем, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, опасность которой отрицать невозможно, основополагающие принципы законности и самодисциплины должны стать приоритетом для каждого», — подчеркнул полпред.

По его словам, правила самоизоляции и порядок функционирования организаций госсектора и частных предприятий, режим перемещений внутри населенных пунктов и между ними устанавливаются решением властей каждого региона в зависимости от масштабов распространения вируса. «И эти нормы, разумеется, необходимо соблюдать», — сказал Чайка. Все чувствительные вопросы должны решаться исключительно в правовом поле, добавил он.

Федеральный центр проделал огромную работу, чтобы финансово поддержать тех, кто «вынужденно остался без работы, предпринимателей, чей бизнес простаивает», отметил полпред. По словам Чайки, механизмы выплаты пособий по безработице и других социальных выплат в СКФО он берет под свой контроль.

Сход против режима самоизоляции прошел в столице Северной Осетии 20 апреля. На акцию вышли более 1,5 тыс. человек. Участники требовали от властей «разъяснить ситуацию» и поддержать людей, столкнувшихся с финансовыми проблемами из-за эпидемии коронавируса.

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Протестующие требовали отставки главы республики Вячеслава Битарова и назначения временного правительства во главе с Виталием Калоевым.
Вышедший к участникам акции Битаров заявил, что «не он придумал эту политику»: «От этой болезни есть одно средство — посидеть дома. Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я опять все открою».

Участники схода рассказывали РБК, что их начали разгонять. Позже часть митингующих отправилась на переговоры с властями республики. Пресс-служба правительства Северной Осетии сообщила, что Битаров выслушал все требования и заверил, что малоимущим жителям региона и тем, кто в период пандемии остался без работы, будет оказана необходимая социальная помощь.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя во вторник акцию во Владикавказе, заявил, что она была незаконна и может иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения. В то же время Песков отметил, что «очень важно прислушиваться к тому, что говорят люди».

Во вторник во Владикавказе арестовали оперного певца и активиста Вадима Чельдиева. Его обвиняют в том, что при доставке из Петербурга во Владикавказ он нанес удары сотрудникам Центра по противодействию экстремизму. Ранее против него завели дело по ст. 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Следствие считает, что он распространял видеозаписи «о надуманности» принимаемых официальными властями республики в борьбе с коронавирусом мер, призывал к нарушению режима самоизоляции и «формировал у граждан мнение» о том, что коронавирус не опасен для их здоровья.

Автор: Наталья Галимова
Теги: Северный Кавказ, Северная Осетия, Вячеслав Битаров, Юрий Чайка, митинг ..., коронавирус
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