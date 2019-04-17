Суд продлил арест задержанным украинским морякам

Лефортовский районный суд Москвы продлил до 24 июля арест украинским морякам, задержанным в ноябре прошлого года в Керченском проливе. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины недалеко от Керченского пролива. По мнению российской стороны, они вошли в территориальные воды России и не реагировали на призывы остановиться.

24 моряков, которые находились на борту, арестовали и отправили в СИЗО Москвы. Их обвинили в незаконном пересечении государственной границы (ч. 3 ст. 322 УК России).