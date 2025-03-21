Boeing получила контракт на «самый смертоносный самолет в истории»

Первый в мире истребитель шестого поколения получил название F-47. Его испытания ведутся порядка пяти лет. Самолет летает в сопровождении дронов, он «практически незаметен и обладает беспрецедентной мощью», заявил Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

США в течение почти пяти лет испытывают экспериментальную версию новейшего истребителя F-47, ожидается, что он станет «самым смертоносным самолетом в истории». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме, трансляцию вел Fox News.

По его словам, это будет первый в мире истребитель шестого поколения.

«Это новая технология, но он не летает сам по себе. Он летает вместе со многими дронами, сколько угодно, и это то, чего не может сделать ни один другой самолет», — сказал республиканец.

F-47 оснащен самой современной стелс-технологией, рассказал Трамп.

«Он практически незаметен и обладает беспрецедентной мощью. Он обладает наибольшей мощностью среди всех когда-либо созданных самолетов такого типа. Маневренность также не имеет себе равных», — заявил президент США.

По словам главы государства, истребитель такой быстрый, что «враги Америки никогда не увидят его появления».

Трамп рассказал, что контракт на разработку истребителя следующего поколения по программе NGAD (Next-Generation Air Dominance) получил концерн Boeing. Bloomberg писал, что компания конкурировала за проект с оборонным концерном Lockheed Martin примерно в течение двух лет. Контракт на разработку истребителя F-35 до этого выигрывала последняя.

Предполагается, что F-47 заменит многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor, отмечает издание.

Boeing в последние годы столкнулась с крупными кризисами, включая массовые забастовки сотрудников, которые привели к сокращениям. Кроме того, по репутации компании ударили дефекты произведенных ею гражданских лайнеров. Так, в январе 2024 года у самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines практически сразу после взлета выпала секция фюзеляжа, экипаж объявил о разгерметизации. Самолет совершил экстренную посадку. Boeing начала проверку в контакте с перевозчиком, часть лайнеров этой модели временно вывели из эксплуатации. Заказчики Boeing также жаловались на поставку некачественных деталей.