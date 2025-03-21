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Boeing получила контракт на «самый смертоносный самолет в истории»

Трамп: США тайно разрабатывают самый смертоносный самолет в истории — F-47
Первый в мире истребитель шестого поколения получил название F-47. Его испытания ведутся порядка пяти лет. Самолет летает в сопровождении дронов, он «практически незаметен и обладает беспрецедентной мощью», заявил Трамп
Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

США в течение почти пяти лет испытывают экспериментальную версию новейшего истребителя F-47, ожидается, что он станет «самым смертоносным самолетом в истории». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме, трансляцию вел Fox News.

По его словам, это будет первый в мире истребитель шестого поколения.

«Это новая технология, но он не летает сам по себе. Он летает вместе со многими дронами, сколько угодно, и это то, чего не может сделать ни один другой самолет», — сказал республиканец.

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F-47 оснащен самой современной стелс-технологией, рассказал Трамп.

«Он практически незаметен и обладает беспрецедентной мощью. Он обладает наибольшей мощностью среди всех когда-либо созданных самолетов такого типа. Маневренность также не имеет себе равных», — заявил президент США.

По словам главы государства, истребитель такой быстрый, что «враги Америки никогда не увидят его появления».

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Трамп рассказал, что контракт на разработку истребителя следующего поколения по программе NGAD (Next-Generation Air Dominance) получил концерн Boeing. Bloomberg писал, что компания конкурировала за проект с оборонным концерном Lockheed Martin примерно в течение двух лет. Контракт на разработку истребителя F-35 до этого выигрывала последняя.

Предполагается, что F-47 заменит многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor, отмечает издание.

Boeing в последние годы столкнулась с крупными кризисами, включая массовые забастовки сотрудников, которые привели к сокращениям. Кроме того, по репутации компании ударили дефекты произведенных ею гражданских лайнеров. Так, в январе 2024 года у самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines практически сразу после взлета выпала секция фюзеляжа, экипаж объявил о разгерметизации. Самолет совершил экстренную посадку. Boeing начала проверку в контакте с перевозчиком, часть лайнеров этой модели временно вывели из эксплуатации. Заказчики Boeing также жаловались на поставку некачественных деталей.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп истребитель США F-47 Boeing Lockheed Martin
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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