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Жителей США попросили помочь найти оторвавшуюся в полете дверь Boeing

Bloomberg: жителей США попросили помочь найти оторвавшуюся в полете дверь Boeing
Фото: Kyle Rinker / X / Reuters
Фото: Kyle Rinker / X / Reuters

Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) попросил жителей США помочь найти дверь аварийного выхода самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, которая оторвалась во время полета в ночь на 6 января (по московскому времени), пишет Bloomberg. Следователи также ожидают публикации всех видеозаписей, которые сняли пассажиры из салона в момент происшествия.

В поиске пропавшего люка местным правоохранительным органам также помогает Федеральное бюро расследований.

«Мы определили, что это был несчастный случай, а не намеренный инцидент, — приводит агентство слова председателя NTSB Дженнифер Хоменди. — Нам очень повезло, что это не закончилось чем-то более трагичным».

По ее словам, последствия аварии могли быть намного хуже, если бы она произошла не во время набора самолетом высоты, а «когда пассажиры и экипаж ходили по салону», приводит ее слова издание The Wall Street Journal. Хоменди уточнила, что на двух ближайших к заблокированной двери сиденьях — 26 A и B — никого не было.

The Wall Street Journal уточняет, что «фрагмент самолета, оторвавшийся во время полета в пятницу, представлял собой панель, закрывающую дополнительный аварийный выход на MAX 9». По данным издания, он «используется такими авиакомпаниями, как Alaska Airlines, в самолетах которой меньше мест и не нужен дополнительный выход». По словам Хоменди, вторая дверная панель на противоположной стороне Boeing 737 MAX 9 осталась неповрежденной.

Председатель НСБТ сообщила, что данные о полете и бортовые самописцы будут отправлены в соответствующую лабораторию в воскресенье, 7 января, для анализа. По ее словам, расследование НСБТ по факту данного инцидента будет включать в себя анализ контроля Федерального управления гражданской авиации за Boeing Co. и процесса изготовления самолетов этого типа. 

В США приостановили эксплуатацию части Boeing 737 MAX 9 после отрыва люка
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Об экстренной посадке пассажирского самолета Alaska Airlines, следующего рейсом 1282 в Онтарио (штат Калифорния), в аэропорту Портленда (штат Орегон) 6 января сообщил телеканал NBC. Практически сразу после взлета у лайнера выпала секция фюзеляжа, и экипаж объявил о разгерметизации. На его борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа. Самолет удалось посадить в аэропорту вылета, в результате происшествия никто не пострадал.

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В авиакомпании Alaska Airlines сообщили о расследовании причин данного инцидента. Пресс-служба Boeing в свою очередь заявила о работе «над сбором дополнительной информации» и контакте с Alaska Airlines. Часть лайнеров этой модели временно вывели из эксплуатации.

Теги
Boeing самолет США
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