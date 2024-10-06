Две фирмы из Италии обвинили в поставке некачественных деталей для Boeing

Компании из Италии и семерых физлиц обвиняют в поставке группе Leonardo запчастей из более дешевых видов титана и аллюминия. Это повлияло на безопасность полетов, так как Boeing 787 Dreamliner приобрели более низкие характеристики

В Италии двум компаниям-субподрядчикам, а также семерым физическим лицам предъявили обвинения в поставках несоответствующих требованиям безопасности компонентов для производства самолетов Boeing 787 Dreamliner, пишут ANSA и Reuters со ссылкой на отчет прокуратуры города Бриндизи.

Расследование было начато в конце 2021 года после того, как компания Boeing заявила, что некоторые детали для ее самолета 787 Dreamliner, которые поставлял подрядчик итальянской аэрокосмической группы Leonardo, были изготовлены ненадлежащим образом, уточняет Reuters.

Детали для самолетов поставляли две аэрокосмические компании, базирующиеся в Бриндизи. Это Manufacturing Process Specification (MPS) и обанкротившаяся Processi Speciali, сообщили агентству осведомленные источники.

Среди лиц, против которых ведется расследование — владелец MPS Антонио Ингроссо и его отец Винченцо, возглавлявший Processi Speciali, пишет издание. Как сообщил Reuters их адвокат, оба мужчины «убеждены, что действовали в полном соответствии с законом».

По версии обвинения, подконтрольные им компании направляли заказчику — компании Leonardo-Aerostrutture — запчасти, несоответствующие требованиям авиационной безопасности. Детали предназначались для производства секторов 44 и 46 самолета Boeing 787 Dreamliner, приводит данные из отчета ANSA.

Субподрядчики использовали более дешевые и несоответствующие стандартам виды титана и алюминия для изготовления определенных деталей, что позволило им значительно сократить расходы на сырье, говорится в заявлении прокуратуры.

«Это привело к созданию деталей самолетов со значительно более низкими статическими и прочностными характеристиками, что повлияло на безопасность полетов», — сказано в документах.

Расследование показало, что несоответствие этих компонентов требованиям может в долгосрочной перспективе нанести ущерб безопасности самолета, что вынудит Boeing провести его внеочередное техническое обслуживание. Прокуратура признала Boeing и Leonardo пострадавшими от действий компаний.

Boeing в последние месяцы сталкивается с пристальным надзором регуляторов из-за череды происшествий с самолетами.

В марте The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала о рекомендациях авиакомпаниям проверить блокираторы на аппаратуре, встроенной в сиденья пилотов в самолетах Boeing 787 Dreamliner. По данным издания, поводом стал инцидент с рейсом южноамериканской Latam Airlines в Новой Зеландии. Тогда самолет резко снизил высоту из-за того, что бортпроводник зацепил оборудование на сиденье пилота, пострадали порядка 50 человек.