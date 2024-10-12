Boeing ответил на забастовки массовыми сокращениями

В сентябре более 32 тыс. сотрудников Boeing в Сиэтле и Портленде устроили забастовку, потребовав увеличения зарплат на 40%. Авиапроизводитель пока не смог с ними договориться и приступил к сокращениям

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Авиапроизводитель Boeing сократит около 17 тыс. рабочих мест на фоне масштабной забастовки — 10% от общей численности штата, заявил новый гендиректор Boeing Келли Ортберг, сообщает Bloomberg. Увольнения коснутся как руководителей и менеджеров, так и работников.

«Наш бизнес находится в сложном положении, и трудно переоценить трудности, с которыми мы вместе сталкиваемся», — заявил Ортберг. «Восстановление нашей компании требует жестких решений, и нам придется внести структурные изменения, чтобы гарантировать, что мы можем оставаться конкурентоспособными и обеспечивать поставки нашим клиентам в долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.

Компания также откладывает поставки своего самолета 777X. По словам гендиректора, Boeing уведомил клиентов, что первые поставки начнутся не раньше 2026 года. В августе телеканал CNBC сообщал, что Boeing приостановил тестовые полеты лайнеров серии 777X после обнаружения поломки одной из деталей.

По оценкам Bloomberg, выручка Boeing в третьем квартале составит $17,8 млрд, что ниже оценок аналитиков Уолл-стрит ($18,6 млрд). Компания также ожидает чистый убыток в $9,97 на акцию.

Первая с 2008 года забастовка профсоюза «Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли» (IAM; этот профсоюз представляет рабочих, которые производят самолеты Boeing 737 MAX и др.) началась в сентябре. Более 32 тыс. сотрудников Boeing в Сиэтле и Портленде потребовали увеличения зарплат на 40% и восстановления бонусов за производительность. Компания предложила поднять оплату труда на 25%, но это предложение было отвергнуто. Boeing приостановил прием на работу и начал отправлять в отпуска работников, чтобы сократить расходы на фоне забастовки. На протяжении всей стачки сотрудники должны будут брать одну неделю отпуска каждые четыре недели.

Позднее Boeing согласился восстановить премии и увеличить пенсионные выплаты, если работники примут это предложение в течение нескольких дней, но профсоюз отказался проводить голосование.