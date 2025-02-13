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Политика ,  
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Стал известен первый покупатель российских истребителей Су-57

Алжир стал первым покупателем новых российских истребителей Су-57
Алжир получит самолеты к концу года, пилоты из этой страны обучаются в России. Возможность покупки Су-57 рассматривает и Индия
Истребитель Су-57
Истребитель Су-57 (Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС)

Алжир подтвердил покупку у России истребителей пятого поколения Су-57Э (буква обозначает экспортный вариант), став первым зарубежным заказчиком этих самолетов, сообщают порталы Defense Arabic и Global Defence Corp со ссылкой на госСМИ Алжира.

Поставка планируется в конце этого года, алжирские пилоты уже проходят обучение в России.

Defence Arabic отмечает, что новые истребители должны заменить МиГ-25, которые были сняты с вооружения в 2022 году. Алжир также был первым заказчиком этих машин в 1978 году, с того момента они составляли основу элитных подразделений ВВС страны. В дальнейшем они также могут заменить Су-30 — сейчас их у алжирской армии 72, они были законтрактованы в 2006–2020 годах.

Стал известен первый покупатель российских истребителей Су-57
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Су-57 разработан в конструкторском бюро Сухого. Первый полет состоялся в 2010 году, первый контракт на поставку с Минобороны России был заключен в 2018 году, два года спустя первые машины были переданы на вооружение.

Истребитель может наносить удары по воздушным, наземным и морским целям и применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях, при работе систем ПВО и других помехах, а также как под внешним управлением, так и автономно.

В 2019-м Су-57 потерпел крушение в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае во время испытательного полета. Летчик катапультировался и остался жив.

В Индии заявили, что оценивают возможности Су-57 перед возможной покупкой
Политика
Фото:Марина Лысцева / ТАСС

10 февраля глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что у Су-57Э есть первый иностранный заказчик, он приступит к эксплуатации самолета в 2025 году. В ноябре прошлого года Михеев сообщил о первых контрактах на эти самолеты.

На крупнейшей в Азии международной авиационно-космической выставке Aero India, которая проходит с 10 по 14 февраля в городе Бангалор, прошли демонстрационные полеты нового истребителя. В Индии рассказали, что военное ведомство страны оценивает возможности Су-57 перед его возможной покупкой.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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