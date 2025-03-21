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Война санкций ,  
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Премьер Бельгии счел «актом войны» возможное изъятие российских активов

Премьер Бельгии де Вевер: изъятие российских активов станет актом войны
Сюжет
Война санкций
Барт де Вевер предупредил о последствиях возможной конфискации российских активов, замороженных в Европе. Москва грозила Западу ответными мерами, любые действия со своими активами она считает воровством
Барт де Вевер
Барт де Вевер (Фото: Geert Vanden Wijngaert / Getty Images)

Возможная конфискация замороженных в Европе российских активов станет «актом войны», считает бельгийский премьер Барт де Вевер. Его слова приводит Politico.

По его словам, изъятие активов повлечет «системные риски для всей мировой финансовой системы. «Мы не живем в мире фантазий. Мы в реальном мире, где, если вы отнимете у кого-то €200 млрд, будут последствия», — заявил де Вевер.

К конфискации активов «с воодушевлением относятся» несколько стран, в том числе Франция, Великобритания и Испания, отмечает издание. Они хотят передать их на укрепление обороны Украины.

В Брюсселе находится Euroclear, в адрес которой держатели активов могут подать новые иски в случае передачи Украине.

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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Россия предупреждала, что примет зеркальные меры, если ее активы конфискуют. Москва считает незаконными санкции Запада и требует их отмены.

После начала военной операции на Украине страны ЕС, G7 и Австралии заморозили активы российского Центробанка на сумму порядка $280 млрд в виде ценных бумаг и наличных. Большинство из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. По данным Bloomberg, также в результате санкций против россиян замороженными оказались активы на сумму порядка $58 млрд, в том числе дома, яхты и частные самолеты.

Страны Запада уже начали перечислять Украине транши из доходов от активов России: в частности, первый транш в $1,7 млрд 13 марта выделила Канада. Российская сторона называет любые действия со своими активами воровством. «Мы воспринимаем это исключительно как незаконные намерения. И в случае, если будут попытки реализации, эти попытки будут иметь очень серьезные судебные, юридические последствия», — предупреждали в Кремле.

В России ранее было подано обращение в суд о признании Euroclear банкротом. Истцами выступили компании «Земельный альянс» и «Гео система». Арбитражный суд Москвы в начале февраля оставил заявление без рассмотрения. Против банкротства Euroclear в суде выступили Банк России и НРД. Представитель ЦБ отмечал, что нельзя говорить о недостаточности средств у депозитария как основании для признания его банкротом, так как деньги у Euroclear есть, но они заблокированы на специализированных счетах, режим которых установлен президентскими указами.

Иски подавали и частные инвесторы: в российские суды за два с половиной года поступили десятки заявлений о взыскании стоимости заблокированных ценных бумаг в виде убытков. Отдельные обращения, в частности, частного инвестора Александры Гольдман, были удовлетворены.

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Юлия Волкова Юлия Волкова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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