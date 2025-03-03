Песков напомнил о последствиях передачи Киеву доходов от активов России

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Москва видит все больше заявлений со стороны западных стран о передаче доходов от замороженных российских активов Киеву, попытки сделать это будут иметь серьезные последствия, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

Пескова спросили, видят ли в Кремле на фоне конфликта, произошедшего в Вашингтоне между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, риски передачи средств европейскими странами Киеву.

Он ответил, что российские власти замечают «все больше и больше заявлений на этот счет», однако ранее такие намерения также высказывались.

«Конечно, мы воспринимаем это исключительно как незаконные намерения. И в случае если будут попытки реализации, то эти попытки будут иметь очень серьезные судебные, юридические последствия», — отметил Песков.

После начала военной операции на Украине на Западе оказались заблокированы около $300 млрд российских активов. Более трети находится в бельгийском депозитарии Euroclear. США, Евросоюз и Великобритания направляли Украине несколько траншей в рамках кредита, который планируется погашать за счет доходов от замороженных активов России.

28 февраля в Белом доме прошли переговоры Зеленского с Трампом, под конец которых между лидерами произошла перепалка. После этого украинский президент отправился в Лондон, где встретился с главами европейских стран. Как рассказывал после встречи премьер-министр Польши Дональд Туск, в Европе «нет единства» по вопросу российских активов, так как некоторые лидеры «опасаются последствий либо для евро, либо для банковской системы».

Власти России считают любые действия с замороженными активами страны воровством.