Российский суд не стал банкротить бельгийский депозитарий Euroclear

Арбитражный суд оставил без рассмотрения заявление о банкротстве бельгийского Euroclear. Против введения процедуры выступали сам международный депозитарий, Банк России и Национальный расчетный депозитарий

Арбитражный суд Москвы (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление о признании несостоятельным бельгийского депозитария Euroclear, передает корреспондент РБК из зала суда.

«Оставить без рассмотрения заявление о признании несостоятельным Euroclear SA/NV», — сказала судья столичного арбитража.

Совладелец «Гео системы» Вадим Николайчук, чья компания выступает истцом по делу, в комментарии РБК отметил, что пока не принял решение об оспаривании вынесенного судом определения.

О прекращении дела о банкротстве ходатайствовал представитель Euroclear. Он напомнил, что со счетов западного депозитария в Национальном расчетном депозитарии (НРД) выплачиваются средства российским инвесторам по президентскому указу № 665. Если будет введена процедура банкротства по заявлению «Гео Системы», то это нарушит права всех получателей выплат по указу, подчеркнул представитель Euroclear. Он также указал, что у Euroclear, кроме активов других собственников на счетах, нет никакого имущества в России, за счет которого могли бы быть произведены выплаты в рамках банкротства.

Истцы («Гео Система» и «Земельный альянс») в рамках рассмотрения заявления настаивали на введении процедуры банкротства. По мнению представителя «Гео системы», «Закон о несостоятельности (банкротстве)» имеет приоритет над президентскими указами, поэтому введение процедуры в отношении Euroclear не будет противоречить введенным ограничениям.

Ранее против банкротства Euroclear в суде выступили представители Банка России и НРД, они привлечены к делу в качестве третьих лиц. Представитель ЦБ отмечал, что нельзя говорить о недостаточности средств у Euroclear как основании для признания его банкротом, так как деньги у депозитария есть, но они заблокированы на специализированных счетах, режим которых установлен президентскими указами. Перечисление в конкурсную массу денег с таких счетов в рамках банкротства может быть трактовано как обход ограничений, установленных указами.

Представитель НРД в суде отмечал, что деньги на счетах Euroclear принадлежат не самому депозитарию, а его клиентам, по аналогии с тем, как сам национальный депозитарий учитывает активы своих клиентов. «Поэтому это не то имущество, которое может включаться в конкурсную массу как таковую», — объяснял в суде представитель НРД. Кроме того, деньги со спецсчетов, согласно указу президента № 665, используются для выплат по заблокированным иностранным ценным бумагам, которые принадлежат россиянам, напоминали в НРД. «Введение процедуры банкротства [Euroclear] поставит под сомнение и под угрозу возможность исполнения требований указа № 665», — предупреждал представитель национального депозитария.

С заявлением о признании Euroclear несостоятельным в августе 2024 года обратилась компания «Гео-система», следует из материалов дела. Спустя месяц с заявлением о вступлении в дело обратилось АО «Земельный альянс». Сумма требований обеих компаний не раскрывается.

Этот иск о признании европейского депозитария банкротом пока единственный в России, следует из данных картотеки арбитражных дел. Но российские компании и частные лица, начиная с 2022 года, неоднократно обращались с исками о взыскании денег с бельгийского депозитария. В российских судах находится около 170 таких дел. Ряд этих процессов уже завершен в пользу российских лиц, и деньги по ним выплачены истцам: например, Росбанк взыскал с Euroclear $58 млн и 98,2 млн руб., МТС-банк — $35,6 млн.

С марта 2022 года бельгийский депозитарий Euroclear и люксембургский Clearstream остановили все операции в интересах российских лиц (покупки и продажи ценных бумаг, все выплаты по ним). В результате на счетах обоих депозитариев оказались заморожены активы на общую сумму 5,7 трлн руб., оценивал Банк России в декабре 2023 года (после этого ЦБ не приводил актуальных оценок).

Небольшую часть замороженных активов инвесторам удалось вернуть. Некоторые юридические и физические лица получили от западных регуляторов лицензии, которые позволили им вывести замороженные активы. Еще часть замороженных ценных бумаг (на 10,64 млрд руб.) российским частным инвесторам удалось продать иностранцам в рамках процедуры обмена активами. Кроме того, инвесторы с замороженными в ЕС активами получают деньги (купоны и дивиденды по иностранным бумагам) за счет выплат по российским еврооблигациям в обмен на средства на счетах НРД, заблокированных в международных депозитариях.