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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнала о подрыве авторитета Каллас в ЕС

Politico: несогласование помощи Украине нанесло удар по авторитету Каллас в ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
Каллас должна была предварительно обсудить с членами ЕС выделение средств Украине на закупку снарядов, считают источники Politico. Так они объяснили вторую блокировку инициативы 20 марта. Москва осуждает любую помощь Киеву
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Isabel Infantes / Getty Images)

Блокировка выделения до €40 млрд на военную помощь для Украины нанесла удар по авторитету верховного дипломата ЕС Каи Каллас, которая выдвинула эту инициативу, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Если вы везде говорите, как она, и она права, что нам нужно сохранять единство, то вам также придется готовить такие важные инициативы в духе единства, — сказал высокопоставленный дипломат ЕС. — Это следовало обсудить».

Как уточнили три европейских дипломата, ключевой ошибкой Каллас стало отсутствие поддержки ее плана со стороны Франции и таких чиновников, как помощник председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорна Зайберта.

«Она по-прежнему ведет себя как премьер-министр, она не осознала, что теперь у нее другая работа», — считает дипломат из Центральной Европы.

Проблемы начались с самого начала, и теперь процесс одобрения военной помощи оказался «испорчен», заключили собеседники издания.

Изначально Каллас предложила закупить для Украины не менее 1,5 млн артиллерийских снарядов в 2025 году, однако Венгрия наложила вето на это решение. Затем она предложила коалиции желающих государств поискать на своих оружейных складах и собрать для Украины военную помощь на сумму до €40 млрд. На прошлой неделе эту инициативу не поддержали, в частности, Франция и Италия.

Тогда Каллас призвала направить Киеву €5 млрд для приобретения 2 млн снарядов. «Это количество боеприпасов доступно на рынке и может быть поставлено в 2025 году», — утверждала Каллас. Ее призыв поддержал президент Украины Владимир Зеленский. По данным итальянской газеты La Stampa, в последнем варианте плана речь и шла о выделении только €5 млрд, необходимых для закупки крупнокалиберных боеприпасов. Как уточнял Bloomberg, на этот раз инициативу в том числе заблокировали Франция и Италия. В Париже, Риме и Братиславе указывали, что страны ЕС должны вносить свой вклад в помощь Киеву только на «добровольной основе».

Каллас предложила странам ЕС передать Киеву 2 млн боеприпасов
Политика
Кая Каллас

После встречи лидеров ЕС в Брюсселе 20 марта «амбиции этого плана были существенно снижены», пишет Politico. Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал 27 марта саммит по Украине в Париже, в котором примет участие Зеленский.

Москва осуждает любую западную помощь Киеву, считая, что она лишь затягивает конфликт и не окажет влияние на его исход.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина ЕС Кая Каллас Военная операция на Украине военная помощь Венгрия
Кая Каллас фото

Кая Каллас

политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
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