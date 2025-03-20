Франция и Италия затягивают принятие финансовых решений, необходимых для закупки артиллерийских снарядов для Украины. Рим попросил предоставить технические детали. Москва выступает против любой помощи Киеву

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Франция и Италия заблокировали предложение о выделении Евросоюзом €5 млрд на закупку боеприпасов для Украины в этом году, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Эти средства должны пойти на закупку 2 млн артиллерийских снарядов.

Собеседники агентства сообщили, что Париж и Рим затягивают принятие финансовых решений, в то время как большинство из 27 стран — членов ЕС поддерживают предложение (за исключением Венгрии). Итальянские дипломаты заявили, что страна хочет получить больше финансовых и технических деталей, прежде чем согласовать план.

«Если мы не сможем принять решение на весь год, давайте примем его на короткий срок», — сказала верховный дипломат ЕС Кая Каллас после обсуждений. Она выступила автором инициативы и изначально предлагала, чтобы Брюссель выделил на военные нужды Киева от €20 млрд до €40 млрд. Но теперь сумма сократилась до €5 млрд.

В прошлом году Киев получил €20 млрд, указывает Bloomberg, а с февраля 2022-го — €50 млрд военной помощи от ЕС. Россия осуждает предоставление Западом поддержки Украине.

20 марта прошел саммит лидеров стран Евросоюза. По его итогам был согласован итоговый документ с призывом продолжить военно-политическую поддержку Украины. Соответствующий пункт не поддержала только Венгрия. В нем говорилось, что ЕС нужно «срочно активизировать усилия для удовлетворения насущных военных и оборонных потребностей Украины», упоминалась и инициатива Каллас.

На заседании в видеоформате выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал Брюссель нарастить поддержку Киева, это «важно для противовоздушной обороны, военной помощи и нашей общей устойчивости», сказал он.

Помимо военной помощи Украине ЕС намерен развивать свой оборонный потенциал. Как считает пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, планы по милитаризации говорят о превращении союза в «партию войны», что диссонирует с усилиями по мирному урегулированию на Украине со стороны США.