Каллас предложила странам ЕС передать Киеву 2 млн боеприпасов

По информации AFP, предоставление Киеву 2 млн боеприпасов было частью плана о выделении до €40 млрд, который не удалось согласовать. Брюссель сейчас сосредоточен конкретно на выделении боеприпасов, сообщила Каллас

Брюссель намерен убедить европейские страны удовлетворить просьбу Украины об отправке ей 2 млн боеприпасов общей стоимостью €5 млрд. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, передает AFP.

Каллас признала, что страны ЕС пока не готовы согласовать предложенную ею инициативу о выделении Киеву от €20 млрд до €40 млрд на военную помощь.

По ее словам, вместо этого Брюссель теперь работает над тем, чтобы убедить государства-члены ЕС удовлетворить просьбу Украины о срочной поставке ей двух миллионов боеприпасов.

«Я думаю, мы сможем это сделать», — сказала она. Дипломат предложила странам ЕС «вкладываться деньгами, либо приходить с боеприпасами».

Новая инициатива Каллас будет обсуждаться на саммите лидеров стран ЕС, который начнется в четверг, 20 марта, передает AFP.

У ЕС есть два плана по предоставлению помощи Украине. Первый был согласован в июне, когда страны G7 договорились предоставить Украине кредит на $50 млрд. Предполагается, что он будет погашен за счет будущей прибыли от активов России на сумму около $280 млрд (€260 млрд), замороженных на Западе в рамках санкций из-за военных действий на Украине. Большая часть средств хранится в Euroclear, европейском центральном депозитарии в Бельгии. ЕС и США должны предоставить по $20 млрд, а остальные $10 млрд — Великобритания, Япония и Канада. Транши помощи по этой схеме уже начали выделять.

Второй план, предложенный Каллас, предусматривает создание «коалиции желающих» предоставить помощь, такой вариант выбран для обхода вето Венгрии и Словакии, которые отказываются поддерживать Украину, отмечала Politico. Он подразумевает выделение Киеву от €20 млрд до 40 млрд в 2025 году вне зависимости от участия США. Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать инициативу на встрече 17 марта.

В документе с предложениями говорилось, что страны должны вносить свой вклад в соответствии со своим «экономическим весом», писало ранее AFP. По его данным, инициативе противодействуют такие страны, как Италия, Испания и Франция. Похожие данные приводил Bloomberg.

Этот же план, по информации AFP, включает предоставление Украине 2 млн артиллерийских снарядов на сумму €5 млрд уже в 2025 году. €2 млрд из общей суммы помощи предложено получить из прибыли от замороженных российских активов.

Россия осуждает любую военную помощь Украине. В Кремле не раз заявляли, что это затянет конфликт и не изменит его исхода. Любые действия со своими активами Москва называет воровством и обещает отстаивать интересы России в судах.