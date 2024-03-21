ФСБ заподозрила «гражданина СССР» в подготовке теракта в войсковой части
В Екатеринбурге задержали члена движения «Граждане СССР» (признано в России экстремистским и запрещено), который готовил теракт на территории одной из войсковых частей города, сообщили ТАСС в управлении ФСБ по Свердловской области.
У мужчины нашли и изъяли пять самодельных зажигательных устройств.
Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту), задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.
«Граждане СССР» — альтернативное название организации «СССР», ликвидированной в августе 2022 года; ее сторонники считают, что Советский Союз по-прежнему существует, отказываются соблюдать законы современной России, подчиняться нынешним властям и использовать российские паспорта. В мае 2022 года основатель «СССР» Сергей Тараскин получил восемь лет колонии общего режима за создание экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК).
Летом 2023 года ФСБ отчиталась о задержании в Красноярском крае двух сторонников «Граждан СССР», которые собирались подорвать телекоммуникационные базовые станции. По версии ведомства, таким образом они хотели помешать рассылке с помощью «Госуслуг» повесток о призыве на военную службу граждан, попадающих под мобилизацию.
В октябре спецслужба заявила, что пресекла попытку поджога на территории воинской части в Архангельске. По утверждению ведомства, его пытался устроить 18-летний россиянин, который действовал по заданию запрещенной в стране террористической организации.
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