ФСБ: в Екатеринбурге задержали мужчину, готовившего теракт в войсковой части

ФСБ заподозрила «гражданина СССР» в подготовке теракта в войсковой части

Задержанный — сторонник запрещенной в России организации «Граждане СССР», у него изъяли самодельные зажигательные устройства. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы

В Екатеринбурге задержали члена движения «Граждане СССР» (признано в России экстремистским и запрещено), который готовил теракт на территории одной из войсковых частей города, сообщили ТАСС в управлении ФСБ по Свердловской области.

У мужчины нашли и изъяли пять самодельных зажигательных устройств.

Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту), задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.

«Граждане СССР» — альтернативное название организации «СССР», ликвидированной в августе 2022 года; ее сторонники считают, что Советский Союз по-прежнему существует, отказываются соблюдать законы современной России, подчиняться нынешним властям и использовать российские паспорта. В мае 2022 года основатель «СССР» Сергей Тараскин получил восемь лет колонии общего режима за создание экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК).

Летом 2023 года ФСБ отчиталась о задержании в Красноярском крае двух сторонников «Граждан СССР», которые собирались подорвать телекоммуникационные базовые станции. По версии ведомства, таким образом они хотели помешать рассылке с помощью «Госуслуг» повесток о призыве на военную службу граждан, попадающих под мобилизацию.

В октябре спецслужба заявила, что пресекла попытку поджога на территории воинской части в Архангельске. По утверждению ведомства, его пытался устроить 18-летний россиянин, который действовал по заданию запрещенной в стране террористической организации.