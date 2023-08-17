В Красноярском крае задержали «граждан СССР» за попытку подрыва вышек

Двое сторонников «Граждан СССР» планировали подорвать вышки связи в закрытом городе Зеленогорск в Красноярском крае, чтобы препятствовать рассылке повесток. Их задержали при получении элементов взрывных устройств

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В Красноярском крае сотрудники ФСБ при поддержке СОБРа задержали двух сторонников движения «Граждане СССР» (признано в России экстремистским и запрещено), которые собирались совершить подрывы телекоммуникационных базовых станций, сообщает региональное управление ФСБ.

«Установлено, что два сторонника идеологии запрещенной в РФ межрегиональной общественной организации «Граждане СССР» планировали осуществить подрыв базовых станций ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком» в городе Зеленогорске», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Сторонники этого движения считают, что СССР по-прежнему существует, отказываются соблюдать законы современной России, подчиняться нынешним властям и использовать российские паспорта. Основатель движения Сергей Тараскин в 2010 году на суде из-за выселения его закрывшейся стоматологической клиники из арендуемого здания объявил себя временно исполняющим обязанности президента Советского Союза. У него и других активистов проводились обыски. В мае прошлого года суд приговорил Тараскина к восьми годам колонии общего режима за создание экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК), а движение было ликвидировано.

Зеленогорск находится примерно в 150 км к востоку от Красноярска. Это закрытое административное территориальное образование, то есть в городе действует особый режим функционирования и охраны государственной тайны из-за расположения в нем объектов ОПК или атомной отрасли. В Зеленогорске находится предприятие по производству низкообогащенного урана «Электрохимический завод» (входит в Росатом).

По версии ФСБ, с помощью подрыва вышек задержанные намеревались препятствовать рассылке с помощью «Госуслуг» повесток о призыве на военную службу граждан, попадающих под мобилизацию. Для диверсии они собирались приобрести тротиловые шашки и инициирующее взрывное устройство, при получении которых и были задержаны.

В отношении мужчин заведены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК (покушение на незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (покушение на совершение теракта). Они отправлены в СИЗО.

17 августа ФСБ также отчиталась о задержании 54-летнего гражданина Украины, командира отряда территориальной обороны ВСУ. По версии спецслужбы, он занимался шпионажем — собирал по заданию Службы безопасности Украины информацию «военного характера», о местах дислокации российской военной техники и личного состава армии в Херсонской области.