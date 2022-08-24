Минюст внес «Граждан СССР» в список экстремистских организаций

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Минюст России расширил перечень экстремистских организаций — в него попало общественное движение «Граждане СССР». Решение о ликвидации организации как экстремистской 16 июня принял Самарский областной суд.

«Граждане СССР» — альтернативное название организации «СССР» («Союз Славянских Сил Руси», «Союз Советских Социалистических Республик»), которая находится в реестре экстремистских с 2019 года после решения Верховного суда Коми. Теперь в список внесены некоторые другие названия движения, в том числе «Совет Советских Социалистических Районов», «Верховный Совет Союза Советских Социалистических Районов», «Верховный Совет Воинов Сверхдержава Союз Советских Светлых Родов».

Сторонники «СССР» считают, что Советский Союз по-прежнему существует, отказываются соблюдать законы современной России, подчиняться нынешним властям и использовать российские паспорта.

Основатель движения — Сергей Тараскин. В 2010 году он судился с властями Зеленограда из-за того, что его закрывшуюся стоматологическую клинику выселяли из арендуемого здания. На суде Тараскин объявил себя временно исполняющим обязанности президента СССР.

В 2018 году РБК сообщал, что в квартирах активиста и его соратника Александра Соловьева провели обыски по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности. Сотрудники военной контрразведки ФСБ изъяли материалы организации «СССР».

В мае 2022 года суд приговорил Тараскина к восьми годам колонии общего режима за создание экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК).