ФСБ сообщила о попытке поджога военной техники в части в Архангельске
Сотрудники ФСБ пресекли попытку поджога на территории воинской части в Архангельске, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление спецслужбы.
По данным ведомства, в сентябре 18-летний россиянин попытался поджечь военную технику при помощи самодельной смеси; он действовал по заданию террористической организации, запрещенной в России, утверждают в ФСБ.
Других подробностей, в том числе названия организации, там не привели.
Против молодого человека завели дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК (покушение на преступление и террористический акт), он задержан.
Максимальный срок по этой части статьи о теракте — 20 лет лишения свободы. Ранее за такое преступление грозило до 15 лет, но наказание решили ужесточить для защиты от «беспрецедентных угроз», с которыми Россия сталкивается на фоне военных действий на Украине, объясняли авторы соответствующего законопроекта.
С февраля прошлого года в российских регионах неоднократно фиксировали поджоги военкоматов, из-за этого Росгвардия усилила охрану последних. По данным МВД и ФСБ, в ряде случаев подозреваемые стали жертвами телефонных мошенников, которые представлялись сотрудниками российских спецслужб и вынуждали их поджигать объекты военной, транспортной или банковской инфраструктуры. Генпрокуратура предупредила, что поджоги военкоматов будут расцениваться как теракты.
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