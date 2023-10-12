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ФСБ сообщила о попытке поджога военной техники в части в Архангельске

ФСБ предотвратила поджог военной техники в воинской части в Архангельске
По данным ФСБ, в сентябре 18-летний молодой человек попытался поджечь военную технику по заданию запрещенной в России организации. Против него завели дело о теракте
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сотрудники ФСБ пресекли попытку поджога на территории воинской части в Архангельске, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление спецслужбы.

По данным ведомства, в сентябре 18-летний россиянин попытался поджечь военную технику при помощи самодельной смеси; он действовал по заданию террористической организации, запрещенной в России, утверждают в ФСБ.

Других подробностей, в том числе названия организации, там не привели.

Против молодого человека завели дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК (покушение на преступление и террористический акт), он задержан.

Максимальный срок по этой части статьи о теракте — 20 лет лишения свободы. Ранее за такое преступление грозило до 15 лет, но наказание решили ужесточить для защиты от «беспрецедентных угроз», с которыми Россия сталкивается на фоне военных действий на Украине, объясняли авторы соответствующего законопроекта.

С февраля прошлого года в российских регионах неоднократно фиксировали поджоги военкоматов, из-за этого Росгвардия усилила охрану последних. По данным МВД и ФСБ, в ряде случаев подозреваемые стали жертвами телефонных мошенников, которые представлялись сотрудниками российских спецслужб и вынуждали их поджигать объекты военной, транспортной или банковской инфраструктуры. Генпрокуратура предупредила, что поджоги военкоматов будут расцениваться как теракты.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
поджог воинская часть военная техника ФСБ теракт Архангельск
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