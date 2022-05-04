Суд в Москве приговорил «врио президента СССР» к восьми годам колонии

Суд признал Тараскина виновным в создании экстремистской организации. Мужчина был зубным врачом, но его клиника закрылась. Во время суда с властями Зеленограда в 2010 году он объявил себя «врио президента СССР»

Фото: moscowsud.ru

Зеленоградский районный суд Москвы приговорил основателя запрещенной в России экстремистской организации «СССР» («Союз славянских сил Руси» или «Союз Советских Социалистических Республик») Сергея Тараскина к восьми годам колонии общего режима, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Его признали виновным в создании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК России).

«Дополнительно у него ограничение свободы еще на 1 год 6 месяцев, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с организацией общественных объединений на срок три года», — добавил представитель суда.

Тараскин был зубным врачом. В 2008 году он открыл в Зеленограде собственную клинику, но из-за финансового кризиса бизнес закрылся. Из-за долгов городские власти выселили клинику из арендуемого здания. В 2010 году на суде с ними Тараскин и объявил себя временно исполняющим обязанности президента СССР.

Идеология основанного им движения «СССР» зиждилась на конспирологической гипотезе, что Советский Союз де-юре продолжает существовать, а Россия — это «организованная преступная группировка». СССР не признавала российские паспорта и продавала собственные.

В июле 2018 года РБК сообщал, что к Тараскину и его соратнику Александру Соловьеву пришли с обыском сотрудники ФСБ. Они изъяли аудио- и видеоматериалы о деятельности организации «СССР», уставные документы, печати и типографскую продукцию. В 2019 году движение признали экстремистским, в 2020 году Тараскина отправили под домашний арест.