США назвали очень трудной задачей для ВСУ вытеснить Россию с Украины

В течение еще некоторого времени ни одна из сторон не сможет достичь политических целей военными средствами, считает глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Для ВСУ будет чрезвычайно трудной задачей вытеснить российские войска с территории Украины, считает председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Его слова приводит Politico.

«Это будет очень трудная задача. Это не невозможно, но чрезвычайно сложно […] Это может произойти, но я не думаю, что это произойдет», — сказал Милли.

В то же время, по его мнению, Россия «не сможет достичь своих политических целей на Украине».

«Сложилась естественная ситуация, при которой ни одна из сторон, вероятно, не сможет достичь своих политических целей военными средствами, и так будет в течение некоторого периода времени», — считает Милли. Вместе с тем он не рассматривает конфликт как «замороженный».

Россия ведет военную операцию на Украине больше года. Ее целями Москва называла защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России в условиях угрозы со стороны НАТО. Президент Владимир Путин также заявлял, что военная операция нацелена на прекращение боевых действий, которые не прекращались с 2014 года.

Москва не раз заявляла о готовности к переговорам. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на реализации так называемой «формулы мира». Она предусматривает прекращение боевых действий и вывод российских войск с украинской территории. В западных странах, а также в НАТО заявляли, что продолжают оказать военную помощь Киеву, поскольку это улучшит его позиции на будущих переговорах с Москвой.

В Кремле отклоняли условия, выдвинутые Украиной для переговоров, отмечая, что Киеву следует учитывать появление в составе России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Поставки западного вооружения и техники ВСУ Москва осуждает, подчеркивая, что это никак не помешает достижению целей военной операции.