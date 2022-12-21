Путин пообещал обеспечить безопасность на новых территориях

Владимир Путин: безопасность будет обеспечена во всех регионах России, включая новые

Владимир Путин (Фото: РБК)

Задачи российской специальной военной операции будут выполнены, во всех регионах будет обеспечена безопасность, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России. РБК ведет трансляцию.

«На всех территориях России, в том числе и на новых, будет обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан», — сказал глава государства.

Ранее Путин говорил, что жителям новых российских регионов нужно «врасти в российскую действительность». Речь идет не только о достижении военно-политических целей, но и о работе с людьми, чтобы те «почувствовали преимущество от вхождения в Россию», отмечал он.

В четырех новых регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, присоединившихся к России 30 сентября, — действует военное положение. Оно было введено 20 октября. Власти этих регионов осуществляют полномочия

по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики и в органах исполнительной власти, а также по реализации мер для удовлетворения потребностей российских вооруженных сил.