Путин пообещал обеспечить безопасность на новых территориях
Задачи российской специальной военной операции будут выполнены, во всех регионах будет обеспечена безопасность, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России. РБК ведет трансляцию.
«На всех территориях России, в том числе и на новых, будет обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан», — сказал глава государства.
Ранее Путин говорил, что жителям новых российских регионов нужно «врасти в российскую действительность». Речь идет не только о достижении военно-политических целей, но и о работе с людьми, чтобы те «почувствовали преимущество от вхождения в Россию», отмечал он.
В четырех новых регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, присоединившихся к России 30 сентября, — действует военное положение. Оно было введено 20 октября. Власти этих регионов осуществляют полномочия
по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики и в органах исполнительной власти, а также по реализации мер для удовлетворения потребностей российских вооруженных сил.