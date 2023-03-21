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Госдума возобновит трансляцию заседаний

Депутат Матвеев: Володин поддержал возобновление трансляций заседаний
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума возобновит трансляции заседаний, за исключением обсуждения повестки, заявил депутат Михаил Матвеев (КПРФ) со ссылкой на председателя нижней палаты Вячеслава Володина.

«Вячеслав Володин объявил о возврате прямой трансляции заседаний Госдумы в сети Интернет. За исключением обсуждения повестки», — сказал Матвеев (цитата по «РИА Новости»).

В данный момент трансляция уже идет в телеграм-канале «Дума ТВ».

21 марта «Коммерсантъ» написал, что заместитель руководителя фракции «Новые люди», бывшая мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила возобновить трансляции заседаний Госдумы в интернете, об этом она подготовила письмо Володину.

Трансляции решили прекратить в октябре из-за обсуждений вопросов военной операции.

Материал дополняется. 

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