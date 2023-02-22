В Госдуме предложили создать индустрию по восстановлению б/у запчастей

В Госдуме предложили создать индустрию по восстановлению и использованию б/у автозапчастей

Депутаты Государственной Думы обратились в правительство с предложением создать индустрию по массовому восстановлению и использованию б/у автозапчастей. Об этом пишет газета «Известия», у которой есть копия обращения.

Письмо с таким предложением отправлено в Кабмин на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Депутаты отметили отсутствие такой индустрии в России. В условиях международных санкций отсутствие такой индустрии может стать одной из основных причин выхода из строя автомобилей.

Отмечается также, что ремонт компонентов до 50% дешевле, чем выпуск новых комплектующих, а расход энергии до 60% ниже.

При этом председатель комитета по промышленности Владимир Гутенев отметил, что инициативе уже год и свою актуальность она сохранила.

Предложение депутатов поддержали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Создание производства по восстановлению б/у запчастей позволит значительно снизить зависимость российской промышленности от поставок деталей из-за рубежа, подчеркнул президент РСА Евгений Уфимцев.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что автостраховщики хотели бы ужесточения требований к автовладельцам при выборе станции техобслуживания во время ремонта по ОСАГО, а также ограничить для автовладельцев возможность отказа от использования подержанных запчастей.

Как пояснил член правления «Росгосстраха» Денис Макаров, предложения связаны с тем, что логистика поставок запчастей усложнилась, сроки увеличились, а многих оригинальных деталей нет в наличии. По этой причине, считает Макаров, такие предложения — единственный способ для страховой компании обеспечить ремонт автомобиля.